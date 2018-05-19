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享幸福社區成果展 一同體驗古代運動高智爾球

2018-05-19 17:36聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹市政府今日在樹林頭公園舉辦「享幸福」社區成果展，不僅有30個社區參與展出，還有水源國小鼓隊、關東社區茶山情歌以及仰德高中籃球隊斗肩舞等表演，現場有32個攤位，吸引近1000人一起度過有吃又有玩的周末午後。

新竹市長林智堅表示，新竹市的社區服務密度全國名列前茅，122個里中有119處社區發展協會，感謝各里長及社區發展協會協助政府推動福利服務，一共建立47處共餐食堂、34處社區照顧關懷據點、10個家庭暴力初級預防社區、16個社區行動家庭服務中心，讓新竹市達到友善社福的目標。

今年的社區成果展以「享幸福」為主題，成果展分為社區活動成果發表、社區球類體驗活動及社區攤位展示區三大部分，其中最特別的是育英社區的高智爾球體驗，高智爾球是古代宮廷的高貴球藝運動，把球拿在手上用丟的或用滾的，想辦法打中對方的球，但要避免落入對方陷阱，這個球類運動適合各年齡性別，相當有趣。

社會處代理處長魏幸雯表示，在近兩年的努力下，今年有17個社區參加社會福利社區化培力計畫，社會處鼓勵運作能量較缺乏的社區加入培力計畫，建立福利服務網絡，落實社區照顧精神，增進居民福利，也期盼優質社區能帶領其他社區，建立社區合作機制，彼此互助分享。

新竹市長林智堅體驗古代宮廷運動高智爾球。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅體驗古代宮廷運動高智爾球。圖／新竹市政府提供
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新竹市政府今日在樹林頭公園舉辦「享幸福」社區成果展。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今日在樹林頭公園舉辦「享幸福」社區成果展。圖／新竹市政府提供
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林智堅

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