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21篇客家學術論文研討 激勵青年學子投入

2018-05-19 17:17聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市政府客家事務局與新生醫護管理專科學校，今天在客家文化館舉行第9屆客家文化傳承與發展學術研討會，研討會精選21篇論文發表，篇篇精采且充實，期藉此激發更多青年學子投入客家研究行列。

客家事務局局長蔣絜安、新生醫護管理專科學校校長許秀月，以及各界學者、研究生出席的研討會，邀請交通大學客家文化學院院長張維安教授，專題演講「浪漫臺三線的社會基礎」。

張維安表示，浪漫台三線的政策，整合客家文化、聚落與產業資源，不論是人文形塑、環境整備還是產業發展，都牽涉到客家文化與族群專業知識的投入。

「客家的浪漫」應從社會經濟方面著手，以自然的方式將生活基礎重新再創造；了解在地的需求，從醫療、教育、生活交通等面向去改善，而非為了觀光呈現表演式的結果，應去除不必要的都市發展，及過度商業化的老街攤販。

此外，應運用各種媒材，透過口說歷史、影像紀錄及文字撰寫等，讓老一輩的經驗得以保存，藉此深化客家文化底蘊。學術研討會主題分為語文、教育、歷史等面向，發表內容多元有趣，吸引百餘位師生參與。

例如語言方面探討，客語目前在華語、閩南語等主流語言強勢主導下，正面臨邊緣化危機；教育方面探討幼兒園實施客語沉浸式教學的現況，研究結果發現家長、行政及輔導機制的支持，是推動客語沉浸式教學的最大助力。

歷史方面則探討，桃園客家文壇耆老鍾肇政短篇小說中的民間敘事，透過短篇小說中書寫，關於民俗、民間信仰、民情世態及民間價值信念等議題，了解過往臺灣常民生活歷史等等。

客家局長蔣絜安表示，研討會已連續辦理9屆，特別感謝新生醫護管理專科學校的支持，借重學校客語文化、幼兒教育等專業師資並結合學術資源，使客家局能持續推動客語沉浸式教學及客家學術的多元發展。

新生醫專校長許秀月指出，研討會每年舉辦，9年來已累積200多篇論文，明年預計將10年的發表論文集結成冊，展現客家學術研究的豐碩成果，並藉此逐步充實客家學術資料庫。

桃園市第9屆客家文化傳承與發展學術研討會，今天客家文 化館舉行。與會者合影留念。...
桃園市第9屆客家文化傳承與發展學術研討會，今天客家文 化館舉行。與會者合影留念。圖／桃園市客家事務局提供
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桃園市第9屆客家文化傳承與發展學術研討會，今天客家文 化館舉行，與會者聚精會神聆...
桃園市第9屆客家文化傳承與發展學術研討會，今天客家文 化館舉行，與會者聚精會神聆聽專題講演。圖／桃園市客家事務局提供
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桃園市第9屆客家文化傳承與發展學術研討會，今天客家文 化館舉行，新生醫專校長許秀...
桃園市第9屆客家文化傳承與發展學術研討會，今天客家文 化館舉行，新生醫專校長許秀月指出，明年預計將10年的發表論文集結成冊，展現客家學術研究的豐碩。圖／桃園市客家事務局提供
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