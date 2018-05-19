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苗栗市驚傳宗教團體在公墓放生毒蛇 社區頻有蛇入侵

2018-05-19 16:13聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗市大坪頂地區最近傳出有宗教團體放生毒蛇，且附近眷村家戶近來接連發現毒蛇入侵，苗栗市民代表葉日弘上月間曾目擊有人載了6大袋毒蛇到大坪頂的第二公墓企圖放生，但被他勸阻制止，最近當地蛇類出沒頻繁，讓住戶提心吊膽，葉日弘提醒大家要注意，並呼籲少數放生毒蛇的團體不要再危害社區居民安全。

苗栗縣近年來頻頻傳出有宗教團體大量放生毒蛇，導致毒蛇大舉入侵社區的情況發生，這種傳聞前兩年在泰安鄉接連不斷，導致人心惶惶，縣府農業處還派員調查、辦理說明會，但「放生毒蛇」的傳言迄今無法獲得證實。

葉日弘表示上月間曾目擊宗教團體企圖到大坪頂地區苗栗市第二公墓放生毒蛇，市民代表朱毅君獲悉後將此事po上臉書提醒大家，引起關切。

葉日弘表示，上月間他在第二公墓旁的道路發現有小貨車停放，懷疑對方想亂倒垃圾，但看見貨車上的袋子有東西在動，上前查看時，車上下來一名女尼，他質問是不是想放生毒蛇，對方聲稱這些蛇都經過法會加持沒有毒，他反問尼姑敢不敢將手放入袋中，結果對方不敢。

他說，一路上他開車跟著小貨車走走停停3次，見對方沒動靜才離開，最近大坪頂接連有人家發現毒蛇入侵，有的盤踞在鐵捲門上，有的侵入室內，讓居民頻頻受到驚嚇，且發現的毒蛇不像過去常見的眼鏡蛇，感覺有不少外來種，更讓人擔心是放生毒蛇的後遺症。

葉日弘說，少數宗教團體挑選公墓放生毒蛇，據說因為公墓是有靈的地方，放生有助於超生，但這種行為嚴重威脅附近社區居家安全。

當地77歲住戶王江玉妹說，她大女兒最近開鐵捲門，接連兩次發現有蛇，當地以前常見眼鏡蛇，但公墓除草後就比較少了，最近感覺出現的都是不認識的蛇種，懷疑是有人一大袋、一大袋拿來放生的。

苗栗市消防分隊長林忠輝表示，4月迄今苗栗市區共有62件捕蛇通報案件，在大坪頂地區約5件，所有捕蛇通報案件毒蛇占了四分之一，以眼鏡蛇居多，目前正值蛇類出沒季節，至於件數有無激增，還必須與前幾年同期比較。

77歲的王江玉妹曾發現蛇蜷曲躲在磅秤底部。記者胡蓬生／攝影
77歲的王江玉妹曾發現蛇蜷曲躲在磅秤底部。記者胡蓬生／攝影
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苗栗市大坪頂第二公墓附近，傳出有宗教團體放生毒蛇。記者胡蓬生／攝影
苗栗市大坪頂第二公墓附近，傳出有宗教團體放生毒蛇。記者胡蓬生／攝影
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苗栗市大坪頂旁的眷村社區近來頻頻有蛇入侵家戶，居民王憶湘在鐵捲門上就接連發現過2...
苗栗市大坪頂旁的眷村社區近來頻頻有蛇入侵家戶，居民王憶湘在鐵捲門上就接連發現過2條，談起仍餘悸猶存。記者胡蓬生／攝影
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苗栗市大坪頂旁的眷村社區近來頻頻發現蛇類入侵，居民用手機拍下。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗市大坪頂旁的眷村社區近來頻頻發現蛇類入侵，居民用手機拍下。圖／記者胡蓬生翻攝
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苗栗市民代表葉日弘上月間發現有疑似宗教團體的人士企圖到大坪頂第二公墓放生毒蛇。記...
苗栗市民代表葉日弘上月間發現有疑似宗教團體的人士企圖到大坪頂第二公墓放生毒蛇。記者胡蓬生／攝影
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