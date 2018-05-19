桃園體育會成立電競委員會 搶進培育人才

2018-05-19 07:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦昨出席桃園市體育會，電子競技委員會成立大會，以新手身分親自體驗，手遊實戰「傳說對決」後直呼，這個智力遊戲要打得好，需要個人強、團隊及默契也強，未來有機會要再多多練習，和年輕族群接軌。

桃園市體育會電子競技委員會成立大會的同時，宣布會址設在同步啟用的「健行科大電競產業人才培育基地」，雙方將緊密合作，培育桃園電競產業人才。

健行科大校長李大偉表示，健行科大電競熊戰隊，參加各項國內外電競比賽，成績表現十分亮眼，新啟用120坪（約一個籃球場），投資超過1700萬元。這座軟硬體最高規格培育基地，有足夠能力承辦與推廣各項大型電競活動。

市長鄭文燦表示，早期喜歡打電動年輕人，常被冠上沈迷電玩、不讀書的不良印象，現在成為電競選手是一種榮譽，可展現才華。電競逐漸轉變成考驗個人腦力、反應及團隊默契的遊戲。電競委員會成立後，將持續與產學界合作，推動更多的電競活動，成立更多以桃園為名的競賽或代表桃園出賽隊伍，加速電競產業發展。