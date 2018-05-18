日人蓋桃園神社 兒孫80年後跨海來捐款

2018-05-18 23:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



前身為桃園神社的桃園忠烈祠是台灣現存最完整日式神社建築，設計監造者為日人春田直信，他的兒子82歲春田直明、50歲孫子春田直人今天參訪桃園神社，對建築樣貌仍能保持記憶中原貌備感欣慰，也感動著台人努力保存的心意，並捐贈30萬日幣供市府修繕，另再捐30萬元給敬鵬大火罹難消防員家屬。

桃園神社由桃園郡役所庶務系吏春田直信設計、監造，完工迄今正好80年，神社建築作為忠烈祠使用，由於建築具有歷史意義，被內政部指定為國定古蹟，現名為「桃園忠烈祠暨神社文化園區」，市府預計下半年進行二期修繕維護。

神社設計者春田直信兒孫春田直明、春田直人在駐日代表謝長廷牽線之下，今天下午帶著春田建築株式會社員工與家人參訪，82歲的春田直明雖然行動較為緩慢，但望著神社各個角落，仍是興致盎然，開心地直說「這裡氣氛很好」。

春田直明從小在桃園中壢長大，是俗稱的「灣生」，他說，父親是桃園郡役所庶務系吏員，建造許多公共建築，桃園神社是其一，自己年輕時幾乎每年都回台探訪神社，很開心睽違20年之後在家人、員工陪伴下再度造訪，「神社的狀態幾乎都與早年一樣，代表台人熱情且努力的付出保存」，令人感動。

第三代春田直人現為春田建設株式會社社長，今天也趁著海外員工旅遊機會，首度帶著員工一起參訪，他也以春田家族名義捐款30萬日幣給市府，作為維護、修繕之用，另再以公司「春田建設株式會社」名義，捐贈30萬日幣給將入祀忠烈祠的敬鵬大火殉職英勇消防員家屬，展現台日友好。