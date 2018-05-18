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軍公教草根釋憲 桃園藍營助連署

2018-05-18 15:56聯合報 記者張裕珍╱即時報導

公教退撫法案預計7月1日上路，全國公務人員協會理事長李來希發起軍公教警消草根釋憲連署活動獲得回響，國民黨桃園市黨部今天起配合開放連署，立刻吸引上百人參與，將黨部擠得水洩不通，李來希強調「草根連署就是要越多越好」，呼籲桃園也要動起來，進而送交大法官會議聲請釋憲。

聲援軍公教警消草根釋憲連署說明會今天前進北台灣桃園，包含國民黨市黨部主委楊敏盛、副主委于北辰、立委陳學聖、吳志揚、呂玉玲以及多名黨籍市議員都到場聲援，許多退休軍公教人士頭綁黃布條，高舉「公教不服從」、「我要釋憲」等標語傳遞訴求。

「不容青史盡成灰，不信公義喚不回！」陳學聖說，昨天正好是敬鵬殉職消防員公祭之日，蔡政府只會說從優撫恤、檢討改善，但令人痛心卻一再發生，他肯定警消等公務員嚴守法令、奉獻國家，但政府卻無視軍公教人員的付出。

陳學聖也強調，「我們討的不是那個價格，而是討過去存在的價值」，軍公教人員堅守崗位，心中只有國家，往往忘了自己的存在，才換來社會如今的繁榮，政府應該重視，他相信此次草根連署並非同溫層取暖，已是多數人的共識，要求大家團結傳遞力量，讓民進黨知錯。

吳志揚也直指，蔡政府總說自己是最會溝通、最照顧人民的政府，但警消人員殉職不斷，「這是說一套做一套，總是再做相反的事情」，他認為，要擋住7月上路的公教退撫法案，釋憲、修法都是方式，「最後一條路就是無限期、無止境的抗爭！」

國民黨桃園市黨部指出，即日起在市黨部、黨籍立委、議員服務處都開放民眾簽名連署，李來希說，公教退撫法案違憲事實明確，連署行動從高雄開始，在花蓮、金門、雲林與彰化等縣市都開花，如今來到桃園，「希望連署號召越多人越好」，未來將會是協會動員的基礎。

聲援軍公教警消草根釋憲連署說明會今天前進北台灣桃園，包含國民黨市黨部主委楊敏盛、...
聲援軍公教警消草根釋憲連署說明會今天前進北台灣桃園，包含國民黨市黨部主委楊敏盛、副主委于北辰、立委陳學聖、吳志揚、呂玉玲以及多名黨籍市議員都到場聲援。記者張裕珍／攝影
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聲援軍公教警消草根釋憲連署說明會今天前進北台灣桃園，許多退休軍公教人士頭綁黃布條...
聲援軍公教警消草根釋憲連署說明會今天前進北台灣桃園，許多退休軍公教人士頭綁黃布條，高舉「公教不服從」、「我要釋憲」等標語傳遞訴求。記者張裕珍／攝影
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立委陳學聖力挺軍公教，強調「我們討的不是那個價格，而是討過去存在的價值」。記者張...
立委陳學聖力挺軍公教，強調「我們討的不是那個價格，而是討過去存在的價值」。記者張裕珍／攝影
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聲援軍公教警消草根釋憲連署說明會今天前進北台灣桃園，許多退休軍公教人士頭綁黃布條...
聲援軍公教警消草根釋憲連署說明會今天前進北台灣桃園，許多退休軍公教人士頭綁黃布條，高舉「公教不服從」、「我要釋憲」等標語傳遞訴求。記者張裕珍／攝影
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全國公務人員協會理事長李來希發起軍公教警消草根釋憲連署活動獲得回響，李來希強調「...
全國公務人員協會理事長李來希發起軍公教警消草根釋憲連署活動獲得回響，李來希強調「草根連署就是要越多越好」。記者張裕珍／攝影
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聲援軍公教警消草根釋憲連署說明會今天前進北台灣桃園，國民黨市黨部開放連署。記者張...
聲援軍公教警消草根釋憲連署說明會今天前進北台灣桃園，國民黨市黨部開放連署。記者張裕珍／攝影
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聲援軍公教警消草根釋憲連署說明會今天前進北台灣桃園，國民黨市黨部開放連署。記者張...
聲援軍公教警消草根釋憲連署說明會今天前進北台灣桃園，國民黨市黨部開放連署。記者張裕珍／攝影
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軍公教釋憲陳學聖

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