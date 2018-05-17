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中華大學首創「保障就業薪資」 受家長與學生歡迎

2018-05-17 19:56聯合報 記者林家琛╱即時報導

新竹市中華大學藉由鄰近新竹科學園區的地理優勢，又透過產學合作，首創「保障就業薪資」方案，讓學生畢業即就業，月薪未達3萬1000元者，學校專款補齊差額，「就業型大學」受到家長與學生歡迎。

中華大學表示，行政院為解決低薪問題，調高中央機關派遣人員薪資至少3萬元，並建議調高基本工資時薪至140元。中華大學跑在行政院之前，去（106）年起，主動與願意提供社會新鮮人高薪資的知名企業合作，提出「保障就業薪資」方案。根據教育部與人力銀行最新調查結果，中華大學已是一所畢業生「就業率高、薪資高、企業滿意度高」的三高就業型大學。

中華大學校長劉維琪表示，為解決學生所學無法與產業需求接軌所造成的學用落差問題，學校與願意提供高薪就業機會的知名企業合作，開辦多種跨領域就業學程，由企業經理人到校指導學生，學生在校即能培養企業所需之專業技能，通過考核者，畢業即能進入公司服務。

劉維琪指出，就讀管理學院學生藍梓嘉、林知新，參加家樂福儲備幹部人才培訓專班，實習期滿就接獲公司通知，以月薪3萬5000元聘任為便利購儲備店長；培育咖啡職人的金礦咖啡儲備店長培訓班，第一年便吸引超過20名來自不同學系的學生參與培訓，並前往全省分店實習，保障學生畢業後能夠高薪就業。

中華大學指出，數位新時代的來臨，台灣軟體工程類人才缺口達2.7萬人，平均每位軟體工程師有3個以上的工作機會。中華大學搭上這股全球Coding風潮，特聘業界資訊主管或資深軟體工程師到校授課，學生不限科系皆可免費參加這套市價近15萬元的培訓課程。培訓班結訓的生資系沈怡安，一畢業就取得竹科軟體工程師門票，月薪3萬5000元以上。

校方表示，已經與六福旅遊集團、法商家樂福公司、金鑛咖啡、皇昌營造公司等知名企業合作育才，開設儲備幹部、店長培訓等跨領域就業學程，提供高薪就業機會，引起校內學生關注。

中華大學聘業界資訊主管到校授課，學生不限科系皆可免費參加市價近15萬元的程式軟體...
中華大學聘業界資訊主管到校授課，學生不限科系皆可免費參加市價近15萬元的程式軟體培訓課程，有畢業生畢業即以3萬5千元高薪獲聘。記者郭宣彣／攝影
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