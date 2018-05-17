相聲瓦舍演出公益場 所得捐創世基金會

2018-05-17 17:03 中央社 新竹縣17日電



新竹縣政府結合民間團體17日舉辦記者會，宣布6月23日在新竹縣文化局演藝廳演出的相聲瓦舍「快了快了」，售票所得扣除成本後，將全數捐給創世基金會，邀民眾購票欣賞，一起「看好戲、做公益」。 中央社 分享 facebook

為幫助創世基金會籌募經費，新竹縣政府結合民間團體，邀表演藝術團相聲瓦舍於6月23日在新竹縣文化局演藝廳演出「快了快了」，售票所得扣除成本後，將全數捐給創世基金會。

新竹縣政府今天舉辦相聲瓦舍「快了快了」創世基金會公益場活動記者會，副縣長楊文科表示，這場公益演出為中華民國補教總會、新竹縣補教協會、新竹縣補教工會及竹女同濟會聯合主辦，希望透過藝術團體號召，為社會增添溫馨與愛。

楊文科說，創世基金會長期對植物人及家屬關懷，這次為了幫助創世基金會台東擴院及植物人雙軌服務籌募經費，相聲瓦舍公益場的售票所得將扣除成本後，全數捐給創世基金會，邀民眾到新竹縣文化局「看好戲、做公益」。

補教工會理事長陳榮昌表示，他與創世基金會於民國101年結緣，每年皆會舉辦藝文活動，帶領學子們做公益；另因瞭解發票及捐款募集不易，104年起號召行善同好舉辦藝文活動，感謝相聲瓦舍支持演出，盼透過優質戲劇，讓民眾在欣賞好戲同時，也助養弱勢植物人。

創世基金會新竹分院長曾綿美表示，創世長年提供安養及到宅雙軌服務，希望能邀請喜愛藝文的朋友們響應，發揮愛心，也盼演出門票能全數售罄，踴躍支持弱勢植物人照護服務工作。

新竹縣文化局長張宜真表示，相聲瓦舍創團30週年全新製作「快了快了」，以詼諧逗趣故事，述說飲食文化的典故與人情世故，同時反映創團初心，表達人生的「心」觀點，活動詳情請至財團法人創世社會福利基金會官網或竹縣文化局的臉書專頁「竹縣go藝思」查詢，購票請至年代售票系統。