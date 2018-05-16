桃園客家短片競賽開跑 總獎金達35萬元
邁入第四年的桃園客家短片培訓計畫暨競賽今天正式開跑，今年將選出10組團隊進行培訓，除可獲得10萬元拍攝補助，並將導入專業導演協助影像製作，最後競賽總獎金高達35萬元，市長鄭文燦鼓勵團隊報名，發掘桃園客家故事。
桃園客家短片培訓計畫暨競賽今年以「客製映像」為主題，培訓方面，將選出10組優秀團隊參與培訓課程，課程包含桃園客家人文、腳本撰寫、田野調查、攝影剪接技巧、鏡頭語言及聲音美學等；競賽方面，則分為「紀錄片組」及「劇情片組」，今年11月17日進行頒獎典禮公布前3名、優選及人氣獎，最高獎金7萬元，競賽總獎金高達35萬元。
鄭文燦說，去年拍攝短片獲得很大回響，就3屆舉辦經驗來說，不論是成熟度、深度及廣度都有所成長，今年特別導入專業導演陪伴制度，希望作品水準能夠再度提升，也能強化培育影視人才，未來市府將採巡迴播映方式，運用包括桃園光影電影館、桃園光影文化館、土地公文化館、客家文化館或其他適當場所播映，也可將影片上傳至YouTube，讓更多人看到。
局長蔣絜安說，影片企畫徵件期間為今天起至6月27日，分為紀錄片與劇情片兩組，入選團隊可獲得10萬元拍攝經費補助，競賽成果也將舉辦公開放映及座談，希望讓取材桃園的客家映像能有更多回響，詳情可至「2018客製映像」網站查詢http://www.2018tyhsc.tw）。
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