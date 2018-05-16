台日好關係！竹北市、石川縣內灘町簽訂友好城市協議書

2018-05-16 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹縣竹北市與日本石川縣內灘町今天簽署「竹北市與內灘町建立友好城市協議書」。圖／竹北市公所提供 分享 facebook

竹北市再添國際交流新頁！新竹縣竹北市與日本石川縣內灘町今天簽署「竹北市與內灘町建立友好城市協議書」，儀式主要簽約人由雙方代表新竹北市長何淦銘及日本石川縣內灘町長川口克則擔任，我國見證人代表由竹北市民代表會主席林啟賢擔任，日方見證人代表為內灘町議會議長恩道正博，另，新竹縣政府及台灣日本關係協會也派員出席觀禮祝賀。

何淦銘在締結儀式中贈送「風焰手工九龍紋溝玻璃筆」作為本次締結之紀念禮，希望竹北市能夠進一步加深與內灘町的友好交流，促進彼此的合作關係。

何淦銘說，協定內容載明雙方將致力於推動行政機關之間的相互訪問，加強文化藝術、觀光、產業、教育、體育等主題交流及增進經濟等民間團體的交流。

何淦銘表示，自去年9月首度造訪內灘町，雙方在町役場町民大廳舉行簽署交流協議儀式後，彼此對兩都市之間的交流皆抱持高度期待。他強調，今天的締結儀式不僅象徵著兩城市間的持續友好交流，也代表透過對彼此更多的認識、分享和實際的互動，希望兩個城市間的互動一直這麼延續下去。