華山四輪驅動到宅車「孝親號」送愛進偏鄉

2018-05-16 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



華山基金會長年提供孤老到宅服務，深入偏遠地區，由於峨眉、尖石山路路況差且車輛馬力不足，在華山基金會長前峨眉站長謝志宏兩次從陡坡上滑落後，基金會決心要改善設備，讓員工與志工們在散播愛心時安全無虞，經過兩年的募款，終於獲得各界的善心人士及團體合力捐贈一台四輪驅動車，並且在今天上午於峨眉鄉公所前，舉行華山第一台四輪驅動到宅服務車「孝親號」的捐贈儀式。

峨眉鄉鄉長江寧增表示，峨眉鄉高齡人口比率已經超過25.8%，且峨眉鄉缺少社會資源，江寧增對於善心人士的愛心捐贈表示肯定，讚揚他們用實際行動關懷偏鄉，這台四輪驅動車對於華山基金會未來推動服務時有很大的幫助。

此次捐助包含高雄林信明先生、榮美行謝燈材先生、「中華明吉維娜人文關懷協會」、蕭凱鴻先生以及新竹市中央獅子會等人的愛心，華山基金會新竹地區縣站長張育瑜表示，這些捐助者長期都一直幫助華山基金會關懷年長者，這次的捐贈更是除了定期的捐款之外，額外再付出的愛心與關懷。

「中華明吉維娜人文關懷協會」的溫文雅女士秉持著母親的教導「手心永遠要向下去牽成別人」，知道偏鄉服務不易，因此決定挹注車款；藥師蕭凱鴻先生，對於照顧長者的重要性感同身受，因為自己的父母親老年為疾病所苦，在得知基金會有這方面的需求時，也貢獻一己之力，「希望將愛心推廣給大家，因為我們都會有老的一天」。