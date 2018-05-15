桃園立運特化工多次汙染牛欄河 鄭文燦：再犯就停工

2018-05-15 20:36 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



桃園龍潭立運特化工大火後汙染牛欄河，引起居住在河流附近的新竹縣關西鎮民抗議；桃園市長鄭文燦稍早回應，立運特化工接連管理不善，導致河川污染，若再有違法排放致汙染牛欄河域，將祭出停工處分。

鄭文燦表示，針對立運特化公司龍潭廠因日前失火，導致牛欄河流域遭受汙染，市府環保局會依承諾公開透明、依法裁罰，將每月前往採樣檢測，水質檢測報告也會提供予新竹縣相關單位，若再發現立運特化工有違法排放，將依法嚴懲處以停工，決不寬貸。