為2歲女兒拚了 環境稽查員轉跑道改當清潔隊員

2018-05-15 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市環保局環境稽查科約聘稽查員巫世隆，於桃園市環保局服務將近7年，熱衷於環保工作，但礙於約聘職薪水固定無增加，且福利和正職公務人員仍有落差，因此他決定報考清潔隊員考試，今日成績出爐，他也順利錄取，他受訪表示，不論是稽查員或是清潔隊員都不錯，未來仍會再拚高普考。

巫世隆畢業於桃園市萬能科技大學環境工程系，服兵役期間在桃園市環保局擔任替代役，役期結束後決定應徵桃園市環保局委外人員，接著成為約聘人員，於稽查科擔任稽查員工作。

巫世隆說，稽查員工作是24小時輪班，不論假日、國定節日，都還是要有人上班，尤其夜間常有工廠偷排，身為稽查員必須揪出誰在偷排、在哪偷排，因此時常躲樹叢、爬下水道查暗管。過去也曾有態度惡劣工廠，竟在稽查時拉下鐵門，教唆「講清楚不然別想走」，企圖要脅稽查人員。他認為跟不肖工廠玩「貓捉老鼠」，雖累但揪出不法時也很有成就感。

不過因約聘人員為一年一聘，且薪資異動不大，巫世隆目前已婚、育有一名2歲女兒，相較之下公務人員薪資會逐年調整，且福利較多、子女教育補助津貼等，希望讓家人生活更好，因此決定報考清潔隊員，今年也如願考上，他表示未來若有機會，則會再考高普考，力拚正式公務人員資格。