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竹市議長謝文進 臉書「文攻」市長林智堅

2018-05-15 18:55聯合報 記者林家琛╱即時報導

新竹市長林智堅（右二）日前在市議會施政報告前，禮貌性拜會議長謝文進（右）。記者林...
新竹市長林智堅（右二）日前在市議會施政報告前，禮貌性拜會議長謝文進（右）。記者林家琛／攝影
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新竹市議長謝文進在臉書指新竹市政府把大而美的活動當成施政主軸，公開批判新竹市長林智堅的「幸福城市」是「你講的幸福 」成了市民鄉親的不幸；新竹市要往前進，「挑選一個對的舵手很重要！」

地方人士今天大量傳閱謝文進臉書「幸福，不能建築在市民的不幸與痛苦之上」，國民黨人士解讀謝文進的「文攻」，擺明要跟林智堅開戰了。不過，市府仍保持低調，市府、教育處、交通處均未對臉書批判事項做出回應。

謝文進在臉書說，「每當我們驕傲的向國人宣示新竹市是全國最年輕的城市的時候，相對的，市政府團隊就必須拿出全國第一的前瞻市政作為，才能符合新竹市這個所謂的幸福城市。」但是，「興建經費高達8億元、被市府捧為建築美學的關埔國小，卻在今年3月爆發新生無法就近入學問題，市政府才被揭露在屆齡學童的入學人數精算上發生了嚴重的錯估」。

謝文進說：「我可以體諒市府同仁這三年來在工作上必須面對被要求『市政必須高大尚』的壓力，光鮮亮麗、大而美的活動變成市政主軸，這些活動甚至要花費6千萬元（記者按刪減為5400萬元），之後卻不會留下任何有意義的實質建設。很多市民鄉親告訴我，他們對當初的選擇感到困惑與質疑，這樣對新竹市真的好嗎？」

他說，關埔國小的新生入學問題也凸顯市府對都市發展毫無前瞻性的規畫，新竹市整體的交通動脈仍是「堵住」，市府冀望以前瞻建設為名的200億軌道建設，來化解新竹市的交通惡夢，是非常不切實際也不符市民真正的交通需求，難怪市民鄉親會怨嘆「你講的幸福是我的不幸、你的幸福城市建築在我的痛苦之上」

謝文進說，孩子是我們的未來，是新竹市往前進的動力，也是城市競爭力的來源，面對問題要勇敢承擔而不是只想卸責逃避，更不能讓幸福城市變成只是一句口號。

新竹市議長謝文進在臉書波文「幸福，不能建築在市民的不幸與痛苦之上」。照片／謝文進...
新竹市議長謝文進在臉書波文「幸福，不能建築在市民的不幸與痛苦之上」。照片／謝文進臉書
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林智堅軌道建設國民黨

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