頭份交流道交通打結 議員建議加設隆頂路簡易交流道

2018-05-15 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



國道1號苗栗縣頭份交流道經常壅塞，交通打結成了地方噩夢，國道高速公路局曾試辦下午4點至晚間8點開放南下出口匝道路肩行駛，但效果有限，縣府最近爭取前瞻計畫補助4500萬元改善連絡道，計畫在南下出口匝道至中華路間的124縣道甲線增設1個車道，預計今年底前發包，明年下半年完工。

苗栗縣議員陳光軒今天在縣議會定期會總質詢，建議新設置隆頂路簡易交流道改善，他表示，頭份市人口超過10萬人，遠超過頭份交流道當初設計的交通量，尤其是下雨天，上下班交通量尖峰時間塞車，用路人視為畏途，交流道腹地小，且緊臨市區，就地改善無解，另設隆頂路簡易交流道才能根本解決。

他指出，高速公路交流道設置先決條件，必須是已進行相關交通改善計畫研析，確定無其他替代方案，非禁止設置交流道地點，交流道間距至少2公里，聯絡道至少雙向4車道，地方政府應全額負擔用地費，及用地取得相關作業等。

陳光軒認為隆頂路簡易交流道計畫位置在頭份交流道北方約2.7公里，接近竹南科學園區方向，符合先決條件，也可以有效分擔頭份交流道車流，但第一步的可行性評估必須由縣府做，希望早日進行。