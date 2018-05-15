行旅記錄卓蘭風情 麵包師傅奪首獎

2018-05-15 17:47 中央社 苗栗縣15日電



苗栗卓蘭鎮公所首辦形象短片競賽，來自雲林的麵包師傅蔡約群獲首獎。他說，不想因工作自我設限，喜歡以旅行角度與視野拍攝參賽，意外發現多處秘境，「旅遊讓生命更精彩」。

由經濟部水利署第三河川局、苗栗縣政府共同指導，卓蘭鎮公所主辦的「卓蘭之源-壯闊大安溪」卓蘭鎮形象短片製作競賽，祭出新台幣44萬元總獎金，自今年初至3月底徵件，吸引95件作品報名角逐，共有13件入圍，今天在苗栗縣政府大廳舉行頒獎典禮。

苗栗縣長徐耀昌、經濟部水利署第三河川局長楊人傑等人出席頒獎典禮，揭曉前3名及10支佳作影片得主，首獎由來自雲林的麵包師傅蔡約群奪得，獲頒10萬元獎金。

蔡約群與友人安排3天的卓蘭小旅行，以手機、相機搭配空拍機，捕捉大安溪壯闊美景與小鎮自然、人文風情，搭配客家歌手羅文裕授權的歌曲「放心去旅行」，製成3分鐘影片，運用多視角拍攝手法，呈現卓蘭迷人的好山好水外及溫暖人情，贏得評審青睞。

蔡約群受訪指出，他並非攝影專業人士，受到一位麵包界前輩影響，認為不該只把自己定位侷限在烘焙技術，雖不是攝影師，也可以用自己的視角、鏡頭為旅行作紀錄。

蔡約群說，這次旅行看到大安溪大峽谷的鬼斧神工，循著小徑深入秘境，意外發現瀑布美景，一路上遇到許多熱情果農令他印象最為深刻，也品嚐各種在地小吃，「旅遊讓生命更精彩」，這次獲得的獎金，應該會是下一趟旅程的基金。

卓蘭鎮長詹坤金指出，卓蘭鎮是由大安溪與其支流食水坑溪相互沖積而成，加上得天獨厚的溫濕度環境，造就如今的水果王國，期望透過競賽，推廣卓蘭鎮豐富自然人文美景、行銷卓蘭在地農特產品。