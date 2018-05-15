親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

誰最愛告馬英九？ 1條領帶都曾讓他被告

獨／立委兼職獨董 公督盟爆綠委許智傑半年領76萬餘元

行旅記錄卓蘭風情 麵包師傅奪首獎

2018-05-15 17:47中央社 苗栗縣15日電

苗栗卓蘭鎮公所首辦形象短片競賽，來自雲林的麵包師傅蔡約群獲首獎。他說，不想因工作自我設限，喜歡以旅行角度與視野拍攝參賽，意外發現多處秘境，「旅遊讓生命更精彩」。

由經濟部水利署第三河川局、苗栗縣政府共同指導，卓蘭鎮公所主辦的「卓蘭之源-壯闊大安溪」卓蘭鎮形象短片製作競賽，祭出新台幣44萬元總獎金，自今年初至3月底徵件，吸引95件作品報名角逐，共有13件入圍，今天在苗栗縣政府大廳舉行頒獎典禮。

苗栗縣長徐耀昌、經濟部水利署第三河川局長楊人傑等人出席頒獎典禮，揭曉前3名及10支佳作影片得主，首獎由來自雲林的麵包師傅蔡約群奪得，獲頒10萬元獎金。

蔡約群與友人安排3天的卓蘭小旅行，以手機、相機搭配空拍機，捕捉大安溪壯闊美景與小鎮自然、人文風情，搭配客家歌手羅文裕授權的歌曲「放心去旅行」，製成3分鐘影片，運用多視角拍攝手法，呈現卓蘭迷人的好山好水外及溫暖人情，贏得評審青睞。

蔡約群受訪指出，他並非攝影專業人士，受到一位麵包界前輩影響，認為不該只把自己定位侷限在烘焙技術，雖不是攝影師，也可以用自己的視角、鏡頭為旅行作紀錄。

蔡約群說，這次旅行看到大安溪大峽谷的鬼斧神工，循著小徑深入秘境，意外發現瀑布美景，一路上遇到許多熱情果農令他印象最為深刻，也品嚐各種在地小吃，「旅遊讓生命更精彩」，這次獲得的獎金，應該會是下一趟旅程的基金。

卓蘭鎮長詹坤金指出，卓蘭鎮是由大安溪與其支流食水坑溪相互沖積而成，加上得天獨厚的溫濕度環境，造就如今的水果王國，期望透過競賽，推廣卓蘭鎮豐富自然人文美景、行銷卓蘭在地農特產品。

水利署空拍機

相關新聞

桃市清潔隊員招考成績出爐 大專院校畢業佔6成

2018-05-15 11:17

桃園工廠多次汙染牛欄河 新竹人怒了 縣長要找真凶

2018-05-15 11:16

消防局放下捕蜂捉蛇業務 苗栗縣下月起外包

2018-05-15 09:11

邀國際好手分享職涯心得 勞動署盼學生及早定志向

2018-05-15 07:53

老憨兒照護之路 華光辦募款園遊會來改建家園

2018-05-15 07:46

苗栗青年國際發光 縣長表揚

2018-05-14 23:57

院生老化 華光基金會急募整建經費

2018-05-14 23:52

竹市義消特搜隊成軍 救災添新血

2018-05-14 23:43

桃園18日起新增711公車 中壢-長庚省40分

2018-05-14 23:38

白沙屯媽祖進香遇會考 廟方籲掌聲代替鞭炮

2018-05-14 20:06

清潔隊員報考將限桃園市民 環局：要保障市民就業權

2018-05-14 19:34

國民黨若未提名楊文科 陳見賢：我考慮脫黨選新竹縣長

2018-05-14 14:48

新竹縣為垃圾找新出路 朝垃圾變能源來解決

2018-05-14 13:44

中壢元化地下道9月封閉 拓寬中新6線地下道替代

2018-05-14 11:40
看更多

熱門文章

曾是彰市最熱門的中華所將裁撤 大埔將成最大派出所

2018-05-14 19:19

萬丹泥火山清晨大噴發 農民憂：今年收成全沒了

2018-05-15 10:51

「霸王車」停車不繳費 新北市5年被欠了1億2600萬

2018-05-14 18:41

好市多台中二店 林佳龍：可望落腳北屯捷運機廠旁

2018-05-15 12:20

議員罹癌被誤診 可憐南投縣為何沒大醫院

2018-05-15 15:43

住宿出現全台最低價 高雄火車站門前冷落車馬稀

2018-05-14 20:16

白沙屯媽祖進香報馬仔不一樣 頭腳都是藺草編織品

2018-05-14 19:44

高雄市警局最新一波人事 92名中階警官異動

2018-05-14 19:56

【即時短評】彰化市派出所轄區重新規畫 員林和鹿港呢？

2018-05-14 21:14

高雄覆鼎金公墓遷葬完工 提早7個月變身花海

2018-05-14 21:00

小琉球白沙港劃紅線 下月將整頓交通秩序

2018-05-14 19:35

桃市清潔隊員招考成績出爐 大專院校畢業佔6成

2018-05-15 11:17

岡山鋼鐵廠強制點交棍棒齊發 警力進場排除抗爭

2018-05-15 13:15

清潔隊員報考將限桃園市民 環局：要保障市民就業權

2018-05-14 19:34

鹿草幼兒家長再等等！鹿草幼兒園即將招生

2018-05-15 12:01

慘！高雄車站商旅 住宿下殺390 業者感嘆「住客都到哪去了？」

2018-05-14 23:05

北港果菜市場前經理救菜農 買1卡車高麗菜大放送

2018-05-14 18:18

消防局放下捕蜂捉蛇業務 苗栗縣下月起外包

2018-05-15 09:11

桃園18日起新增711公車 中壢-長庚省40分

2018-05-14 23:38

高麗菜價崩農民苦 中市農業局：其實還有賺頭

2018-05-15 13:52

美翻了！五萬株金針花綻放 金黃花海超好拍

2018-05-15 10:55

人口分布嚴重失衡 東港鎮22里重新調整

2018-05-15 12:41

台電要買下電塔用地 農憂虧更大

2018-05-14 23:28

台中機場陸客驟減 林佳龍：旅客總數增加

2018-05-14 23:19

桃園工廠多次汙染牛欄河 新竹人怒了 縣長要找真凶

2018-05-15 11:16

南投占用農地蓋電塔 台電要購地農民困擾

2018-05-14 19:38

保時捷長停店前擋路 中市議會停車證收回

2018-05-15 14:38

「跳蛙公車」沒有一條是基隆主導 議員譏是跛腳蛙

2018-05-14 21:49

抗議「血汗低薪」 復康巴士司機罷工 伊甸：溝通

2018-05-15 00:16

林內焚化爐不燒垃圾 另尋出路

2018-05-14 23:16

苗栗白沙屯媽祖北港進香 明晚出發

2018-05-14 23:46

薰衣草森林尖石店重新開幕 持昔日園區照片可免費入園

2018-05-15 15:05

海委會主委專訪／黃煌煇新點子 開發東沙群島觀光

2018-05-14 23:12

白沙屯媽祖進香遇會考 廟方籲掌聲代替鞭炮

2018-05-14 20:06

癌末學童安寧返鄉 同學不捨「永遠的小公主」

2018-05-15 15:42

影／這個老闆太強！ 要在家鄉建100間美術館

2018-05-15 14:30

清潔隊員考試遭指「提早摸沙包」 她體能測驗0分

2018-05-15 17:11

日子難過仍堅持作愛心 單親媽「了錢」助弱仍不悔

2018-05-15 10:20

大彎北商業宅暫緩裁罰？柯文哲：不可能

2018-05-14 22:30

「移動式火葬車」全縣跑透透 南投撤銷許可

2018-05-14 23:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top