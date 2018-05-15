邀國際好手分享職涯心得 勞動署盼學生及早定志向

2018-05-15 07:53 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



勞動署桃竹苗分署推動學生就業力準備計畫，今年3月起陸續至桃竹苗校園包括東泰高中、大成高中、文英國中、楊梅國中、西湖國中等學校辦理，近千位學生聽完講師從走過人生低潮到參加大賽贏得佳績，不但受激勵也更確定如何選擇職涯的路。

桃竹苗分署安排的講師都有豐富的學習、競賽經驗，包括奪得第41屆國際技能西點製作職類優勝的陳淑盈，演講時不諱言高中時期曾遭同儕排擠，在不平等環境裡求學，她險些放棄自己，憑著毅力和不怕困難的精神將困境化為前進動力。

陳淑盈不但在全技能競賽脫穎而出，也在國際比賽贏得優勝，如今在彰化一圓開甜點店夢想。她應邀參加桃竹苗分署就業準備力計畫講座，將自己如何克服挫折的故事分享給國、高中學子，鼓勵大家勇往直前，千萬別放棄夢想。

講師傅美慧是第42屆國際技能競賽美容職類金牌國手，是臺灣在這項國際競賽中拿到的第一面美容職類金牌，她出生清寒家庭國中就開始半工半讀，但始終未放棄夢想，不斷的磨練、突破，終於開創事業的一片天，目前自己開設時尚造型公司，她也將自身經歷及磨練的過程分享給青年學子，勉勵大家能突破自我，造就非凡。