老憨兒照護之路 華光辦募款園遊會來改建家園

2018-05-15 07:46 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



憨兒老了，當年的小天使現在已變成老天使，原本的空間設施不敷使用，改建現有照護空間成為當務之急，天主教華光社會福利基金會將於5月26日上午10點在竹縣文化局廣場，舉辦公益募款園遊會活動，歡迎民眾一起來支持身心障礙老化家園的整建工程。

華光社會福利基金會成立35年，服務近300位身心障礙者，年齡在45歲以上的人數有85人，身心照礙者身體的老化以及行動越來越不便，僅靠持續的復健與空間改善，才能減緩老化的速度，改善空間的工程費用需要四百萬的經費。

華光社會福利基金會董事長白正龍表示，自己也是快八十歲的老人，明白老化對個人的影響，行動變慢連身體也開始出現病症，何況身心障礙的朋友，老化比一般正常人更快，若無法改善生活與居住環境，提供完整的復健與醫療環境，在照顧上成本提高效果也不好。

為解決改建的願景，華光將於5月26日在縣文化局舉辦公益募款園遊會，盼望愛心團體能協助他們，持續為老化的身心障礙朋友服務。

新竹縣政府秘書長蔡榮光說，人間有愛，社會處處溫暖，關懷弱勢是永無止境、永不止息，他代表縣府認購100張園遊券，也感謝副議長陳見賢與議員趙一先率先各捐助100張園遊券，希望園遊會當天可以達標100萬元的整建經費。歡迎民眾前往參加，踴躍捐款或認購。