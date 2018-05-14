白沙屯媽祖進香遇會考 籲掌聲代替鞭炮

2018-05-14 20:06 中央社 栗縣14日電



苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖將於16日深夜起駕前往雲林北港朝天宮進香，途中適逢國中會考及考前衝刺，為避免影響考生同時顧及環保，廟方呼籲信徒「以掌聲代替鞭炮」。

白沙屯拱天宮媽祖進香將於5月16日晚間11時40分起駕出發，預計18日中午前抵達北港，24日下午2時20分回宮，8天7夜長征之旅，去程36小時急行軍在所難免，極具挑戰性，仍吸引逾4萬人報名參加，人數再創新高。

白沙屯媽祖每年一度徒步前往北港進香活動約有200年歷史，全程往返約400公里，跨越4縣市，最特別的是每年遶境天數、路線、歇息停駕地點皆不固定，全依媽祖神意指示，成為獨特宗教文化，民國97年登錄為苗栗縣無形文化資產，並由文化部指定為國家重要民俗無形文化資產，102年入選內政部「台灣宗教百景」之一。

苗栗縣長徐耀昌下午與拱天宮主委洪文華、台鹽董事長陳啟昱及多名鄉鎮首長、民意代表，在拱天宮廣場舉行行前記者會，並向媽祖上香祈求活動順利圓滿。

徐耀昌指出，白沙屯拱天宮媽祖南下北港朝天宮進香活動，是全國極富特色的宗教文化盛事，縣府除補助鎮公所配合辦理晚會等活動，今年也以空拍方式，紀錄進香重要儀式及過程，以不同角度讓大家看見白沙屯媽祖進香文化之美。

今年進香活動，台鹽捐贈1千箱瓶裝水，供香燈腳適時補水，台電也贊助新台幣70萬元，沙鹿童綜合醫院則調派醫療團隊提供醫護服務。

拱天宮主委洪文華表示，今年進香期程適逢19、20日國中會考以及考前衝刺，希望信眾本於聖母愛護學子的慈悲心，燃放煙火鞭炮應該有所節制，慎選場地與時間，減量施放並注意安全，讓考生得以安心備考、應試。

洪文華說，拱天宮於媽祖進香途中從未設有鞭炮車、沿途也不施放鞭炮，歡迎各地民眾「以掌聲替代鞭炮」迎接白沙屯媽祖。