桃園農博閉幕明年加碼續辦 靜態展至6月3日

2018-05-13 20:51 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦今天下午出席「2018桃園農業博覽會閉幕式」，表示去年桃園農博試營運23天，今年正式營運40天今天結束，決定接著規畫靜態展期至6月3日，而且明年續辦桃園農博，讓農博成為桃園品牌，也讓大家看見臺灣農業發展新方向。

鄭文燦指出，「2018桃園農業博覽會」展期自4月4日（兒童節）至5月13日（母親節），一共40天，吸引339萬4147人次參觀，創造新的農業價值，結合科技、生活、生態及環保等價值，規畫「循環經濟」、「綠色生活」、「地景藝術」、「科技農業」4大主軸、6大主題專區、25個展館、4個市集超過300場活動，展現台灣農業潛力、實力及魅力。

鄭文燦說，桃園農博推出許多嶄新的農業科技，包括農業物聯網、太陽能及風力發電、無人自駕車試驗等，其中無人自駕車試驗非常成功，可見桃園在車用電子產業、車聯網方面的實力。還推出無零錢商店，用行動支付在市集購買商品，展現全新不一樣的科技。

鄭文燦提到，桃園農博由市政府和農委會共同合辦，試營運、正式營運兩年合計總經費8億5000萬元，農委會補助3億元，其中「創新農機館」是由農委會策展，共有52家農機廠商參展，總訂單金額也超過5000萬元。

桃園農博以「循環經濟」為整體設計理念，園區首創農事智慧電網，坐擁2處光電廊道、氣象站風機、溫室屋頂等10處發電設施，截至5月13日為止總發電量達12萬7970度，足夠供應427個家庭一個月供電量，園區用電全靠自給自足。

「2018桃園農業博覽會」可看見傳統農業，像是閩食文化、客家工藝、原民家屋等，同時也納入科技成分，包括智慧溫室、雨水回收、智慧水利、循環智慧電網等。特色產業專區則包括花漾館、錦鯉館等展區，並融入各國農業文化交流。

國際友好專區包括美國、英國、荷蘭、法國、日本等五國輪展，在四國農業文化館，邀請新住民團體表演，體驗菲律賓、越南、泰國、印尼等四國農業特色，讓大家看見來自各國的特色農業、飲食及工藝。