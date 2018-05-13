親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

499之亂母親節持續發燒 電信員工母怨：還我孩子！

違法兼任獨董？ 管中閔重申：台大已說明沒有違法

桃園農博閉幕明年加碼續辦 靜態展至6月3日

2018-05-13 20:51聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市長鄭文燦今天下午出席「2018桃園農業博覽會閉幕式」，表示去年桃園農博試營運23天，今年正式營運40天今天結束，決定接著規畫靜態展期至6月3日，而且明年續辦桃園農博，讓農博成為桃園品牌，也讓大家看見臺灣農業發展新方向。

鄭文燦指出，「2018桃園農業博覽會」展期自4月4日（兒童節）至5月13日（母親節），一共40天，吸引339萬4147人次參觀，創造新的農業價值，結合科技、生活、生態及環保等價值，規畫「循環經濟」、「綠色生活」、「地景藝術」、「科技農業」4大主軸、6大主題專區、25個展館、4個市集超過300場活動，展現台灣農業潛力、實力及魅力。

鄭文燦說，桃園農博推出許多嶄新的農業科技，包括農業物聯網、太陽能及風力發電、無人自駕車試驗等，其中無人自駕車試驗非常成功，可見桃園在車用電子產業、車聯網方面的實力。還推出無零錢商店，用行動支付在市集購買商品，展現全新不一樣的科技。

鄭文燦提到，桃園農博由市政府和農委會共同合辦，試營運、正式營運兩年合計總經費8億5000萬元，農委會補助3億元，其中「創新農機館」是由農委會策展，共有52家農機廠商參展，總訂單金額也超過5000萬元。

桃園農博以「循環經濟」為整體設計理念，園區首創農事智慧電網，坐擁2處光電廊道、氣象站風機、溫室屋頂等10處發電設施，截至5月13日為止總發電量達12萬7970度，足夠供應427個家庭一個月供電量，園區用電全靠自給自足。

「2018桃園農業博覽會」可看見傳統農業，像是閩食文化、客家工藝、原民家屋等，同時也納入科技成分，包括智慧溫室、雨水回收、智慧水利、循環智慧電網等。特色產業專區則包括花漾館、錦鯉館等展區，並融入各國農業文化交流。

國際友好專區包括美國、英國、荷蘭、法國、日本等五國輪展，在四國農業文化館，邀請新住民團體表演，體驗菲律賓、越南、泰國、印尼等四國農業特色，讓大家看見來自各國的特色農業、飲食及工藝。

鄭文燦說，市府與38家企業合作，由企業贊助提供展覽及服務等，總價值超過5000萬元，是政府部門與民間部門共同參與的盛事，志工參與人數也達5000人次，會後責請農業局製作深具特色的農博紀念章送每位志工夥伴；同時農博也推出3大主題共9條小旅行路線，讓來農博的旅客也來桃園旅遊，看見不同的面貌。

桃園農博獲企業熱情贊助。記者鄭國樑／攝影
桃園農博獲企業熱情贊助。記者鄭國樑／攝影
分享
桃園農博由農委會規畫的農機館收到5000多萬元訂單。記者鄭國樑／攝影
桃園農博由農委會規畫的農機館收到5000多萬元訂單。記者鄭國樑／攝影
分享
桃園農博閉幕市長鄭文燦（前排右）宣布休園不休館，規畫靜態展至6月3日。記者鄭國樑...
桃園農博閉幕市長鄭文燦（前排右）宣布休園不休館，規畫靜態展至6月3日。記者鄭國樑／攝影
分享
鄭文燦（左6）表示要製作精美紀念章感謝農博志工付出。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦（左6）表示要製作精美紀念章感謝農博志工付出。記者鄭國樑／攝影
分享
日本千葉縣熱情組團參加桃園農博，昨天參加閉幕典禮也是陣容龐大。記者鄭國樑／攝影
日本千葉縣熱情組團參加桃園農博，昨天參加閉幕典禮也是陣容龐大。記者鄭國樑／攝影
分享
桃園農博昨天閉幕，下午近6點還有人潮。記者鄭國樑／攝影
桃園農博昨天閉幕，下午近6點還有人潮。記者鄭國樑／攝影
分享

農博鄭文燦農委會
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

桃園農博閉幕 參觀人數約339萬人次

2018-05-13 19:37

6名士子光宗耀祖 頭份市永貞宮開中門祭聖

2018-05-13 17:05

千人桃園賞桐健行 帶媽漫遊山林

2018-05-13 14:17

照顧亞斯伯格與智能遲緩 廖玉慧成新竹最給力媽媽

2018-05-13 14:12

苗栗120公尺巨龍 成為苗栗高中裝置藝術

2018-05-13 10:32

桃市清潔隊員千人到考 拚300個名額

2018-05-13 07:31

賴清德感嘆自嘲：我輸了

2018-05-12 23:57

選情緊繃 綠、樹兩黨聯合 搶攻竹議員

2018-05-12 23:52

吃苦當吃補 桃園45模範媽媽獲獎

2018-05-12 23:49

36小時走到北港 白沙屯媽送袖套

2018-05-12 23:31

不捨病人臨終哀痛 安寧緩和個管師獲頒優良護理師

2018-05-12 23:20

她收留移工包吃住 接濟上千人

2018-05-12 23:07

新住民愛的循環 台人也跟進

2018-05-12 23:04

社區募志工養蜂 首批搖蜜百斤

2018-05-12 23:01

社區擬復育螢火蟲 推Day and Night生態導覽

2018-05-12 22:58

國2甲「天空斷橋」復工 拚2年通車

2018-05-12 22:53

打造移工中途之家 越南新住民陳氏花10年善心助同鄉

2018-05-12 22:02

新竹市府停車場變步行空間 打造漫步黃金街角

2018-05-12 21:54

影／日觀蜂夜賞螢 明德社區推DayandNight

2018-05-12 21:52

白沙屯媽進香將出發 上百結緣品先出籠

2018-05-12 21:51

在巨城一展好歌喉 母親節賽歌唱奪8千元禮券

2018-05-12 21:48

影／明德社區養蜂班甜蜜收成 營造特色產業自給自足

2018-05-12 21:19

這間學校慶祝母親節 為何改叫「慈恩節」

2018-05-12 20:40

表揚活動巧逢生日 桃模範母親上台切蛋糕慶生

2018-05-12 19:13

賴清德肯定桃園農博智能發電 自給自足

2018-05-12 15:50

尖石桐花祭 超夯空拍機體驗等你來

2018-05-12 14:49

延宕7年國二甲「天空斷橋」 今動土拚109年通車

2018-05-12 11:04
看更多

熱門文章

白沙屯媽進香將出發 上百結緣品先出籠

2018-05-12 21:51

一屆用掉五個鄉長！花蓮秀林代理鄉長無預警被拔

2018-05-13 14:11

6名士子光宗耀祖 頭份市永貞宮開中門祭聖

2018-05-13 17:05

清水岩露營區將整形美肌 明年結合溫泉成社頭新亮點

2018-05-12 22:48

屏東黑鮪魚觀光季開幕 盧廣仲壓軸嗨翻全場

2018-05-12 21:34

新竹市府停車場變步行空間 打造漫步黃金街角

2018-05-12 21:54

嘉義首見水庫種電 大林民眾反對埤塘佈滿太陽能板

2018-05-12 21:34

第一次被台灣學生關心 印尼漁工笑開了

2018-05-13 08:19

水上摩托車隊勇闖黑水溝抵達金門 海上長征影片曝光

2018-05-12 21:46

曾文水庫蓄水率回到6字頭！5月不進入三階限水達標

2018-05-13 14:06

影／千呼萬喚阿拉寶灣將解禁 十個守護岩邀你命名

2018-05-13 15:27

台南人注意！兵配廠客運上下車動線更改啦

2018-05-13 09:22

台中大智路通一半 卡在大智慧大樓未徵收

2018-05-13 12:32

賴清德感嘆自嘲：我輸了

2018-05-12 23:57

盛世、處女星、海洋夢幻3郵輪會基隆 首見環遊世界郵輪

2018-05-13 11:01

打造嘉市首座共融式公園 「樹蛙成長日記」當特色

2018-05-13 09:17

藍中正萬華區市議員初選出爐 林冠勳奪最後一席

2018-05-13 11:07

老牛樟被開膛破肚仍存活 專家：維管束未被切斷

2018-05-13 18:14

不捨病人臨終哀痛 安寧緩和個管師獲頒優良護理師

2018-05-12 23:20

防治小黑蚊1年90萬元 議員憂南投觀光被牠打敗

2018-05-13 07:45

基隆改善路面坑洞 孝二路首試填縫料加石灰

2018-05-13 08:53

影／數千信眾參與 慈濟彰化浴佛大典場面盛大

2018-05-13 11:49

影／日觀蜂夜賞螢 明德社區推DayandNight

2018-05-12 21:52

「棄暗投明」佳冬戰備跑道 技巧增設5路燈

2018-05-13 00:09

「疼某菜」缺水減產 批發價比去年漲10元

2018-05-13 08:19

國民黨士林北投今起民調 5新人激戰搶2

2018-05-12 23:07

36小時走到北港 白沙屯媽送袖套

2018-05-12 23:31

桃市清潔隊員千人到考 拚300個名額

2018-05-13 07:31

游泳縣賽同時抵達終點 為何他第一我第二惹議

2018-05-13 16:46

綠地變水泥地遭抗議 愛河工程暫停

2018-05-12 23:34

打造移工中途之家 越南新住民陳氏花10年善心助同鄉

2018-05-12 22:02

國2甲「天空斷橋」復工 拚2年通車

2018-05-12 22:53

台南水情吃緊 白河水庫加速清淤

2018-05-13 12:17

5月感恩季 六國新住民穿國服浴佛

2018-05-13 10:24

選情緊繃 綠、樹兩黨聯合 搶攻竹議員

2018-05-12 23:52

蘭嶼風浪過大 龍舟挑戰太平洋黑潮行動取消

2018-05-13 10:04

千人桃園賞桐健行 帶媽漫遊山林

2018-05-13 14:17

神轎衝水路 布袋新塭迎「客王」

2018-05-13 00:01

5月傳遞感恩 慈濟在嘉辦24場浴佛典禮

2018-05-13 14:20

高雄市無人繼承土地 地價總值逾39億元

2018-05-13 11:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top