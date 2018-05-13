苗栗120公尺巨龍 成為苗栗高中裝置藝術

2018-05-13 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



國立苗栗高中昨天歡慶77周年校慶，除了舉辦愛心創意園遊會，苗栗市公所並將今年火旁龍踩街出現的120公尺長巨龍捐贈苗栗高中，成為圖書館特殊的裝置藝術，巨龍從1樓圍繞電梯盤踞到5樓，十分壯觀。

苗栗高中今年校慶還獲得9名縣籍藝文家的支持贈書、贈畫及藝文作品，與市公所的巨龍裝置藝術一同推出「福慧貓裏」聯展，昨天上午11點熱鬧開展，呈現苗栗鄉土、人文薈萃之美。

苗栗市長邱炳坤致詞說，他和前縣長傅學鵬都是苗中校友，苗栗高中過去培養出無數傑出人才；這次捐贈的巨龍花了好幾十萬元製作，本來是要收藏在貓裏客家學苑，但因緣際會有這次苗中校慶特展，由青年藝文工作者陳鵬文策展，市公所很樂於讓巨龍在苗中再現風華。

邱炳坤回憶說，當年在校的學生自治活動時，他與傅學鵬是常上司令台發表意見的學生，傅學鵬當學生時就有大志要選議員，還自己印了「議員傅學鵬」的名片，但當年傅上台講話會結結巴巴，不像他講話火氣大辟哩叭啦，結果傅當了縣長，他晚幾年選上市長。

捐贈及提供作品推出聯展的藝文人士包括作家李喬、資深媒體人何來美、苗中校長黃國峰與林芳珍、陳鵬文、謝后蘭、謝宛彤、謝羽茗、劉嘉琪等人。