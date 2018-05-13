大愛的母親節！兒子遭殺害 她選擇原諒凶手

2018-05-13 09:17 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



經歷喪子之痛的莊秋桂，5年前兒子因感情糾紛，被人活活打死。今年，莊母用大愛，選擇與失手打死人的王男母親，攜手度過「母親節」，未來也約喝咖啡、看螢火蟲，一同放下仇恨，走向未來的光亮。其實，這條路，走的並不容易。

莊秋桂（58歲），她的愛兒在5年前，疑因感情糾紛，王男登門理論，不顧丈夫哀求，重手行兇，將兒子打死，孩子離世的夢靨在她生活中，揮之不去，更對人生失去了希望。王男被新竹地方法院依傷害致死等罪判刑八年，目前仍在服刑。

莊母隨身都帶著兒子的照片，時時思念著。她回憶起，失去孩子後的第一個母親節，「以淚洗面」，雖然不捨，但她相信「兒子一定希望媽媽快樂」。如今，她把兒子的愛，轉換給王男家人，也用愛讓王男得到救贖。

「這場悲劇，粉碎了兩個家庭」莊秋桂說，王男育有二子，與妻子婚姻已形同陌路，兩個孩子在他入獄後，重擔全落在他的姊姊身上，王男的家人，「她比誰都關心。」對莊母來說，時候到了，該釋懷了，她透過修復式司法，選擇在母親節前夕與王母相見，「我願意原諒對方，給也與大愛與對方共度「母親節」，「放下，也讓雙方都能如釋重負。」

最近，莊母與王母、王姊碰面，王的母親、與姊姊抱持著愧疚感，向她致歉，莊母直說，「沒有關係都過去了」，三人痛哭失聲，不捨彼此。趁著今天母親節，她們透過彼此祝福。

其實，莊母要與王家人碰面並不容易，有人會說「你不愛兒子，怎麼可以如此輕易原諒凶手」。莊母認為，選擇原諒對方，也讓兒子能好走、沒有罣礙。若王可以因此接受她的愛，她願意，「失去兒子的痛，轉化為愛，重新接納王，作為她新的兒子。」

「誰沒有犯錯，每個人一生中一定會有犯錯」莊秋桂說，有機會就給他機會，「也許我們的愛能感化到他，這，就值得了。」她只希望，等王男出獄後，未來，要能做負責任的父親、孝順的兒子。