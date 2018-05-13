桃市清潔隊員千人到考 拚300個名額

2018-05-13 07:31 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市環保局舉行「107年度儲備清潔隊員考試」，昨日在開南大學體育館進行體能測驗，先前通過第一階段筆試共有1900多名，今體能測驗實際到考率約9成，最後將錄取300人，考生總成績與最後錄取榜單，將在5月15日公告並開放查詢。

環保局表示，本次儲備隊員考試吸引高達5600多人報名，第一階段筆試後，共有1900多名考生進入第二階段體能測驗（身障組則為口試）。體能測驗的規則為，男性扛15公斤沙包、女性扛8公斤沙包，進行折返跑速度競賽，折返距離共60公尺，依時間快慢給分數。現場許多考生表示，他們自報名後就開始練習負重跑步，希望能順利通過考試。

環保局長沈志修表示，體測成績將會轉換為分數；考量男女先天生理差異，並分析過去考試體測成績，再參考專家學者建議及其他縣市作法後，訂出男女不同的計分量表。為維護考試公平性，本次體能測驗特地架設紅外線終端攝影設備、並全程錄影，考完即可得知自己的成績。