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廢布除油垢還做三角旗 致力環保22年她獲模範母親表揚

2018-05-13 02:00聯合報 記者許政榆╱即時報導

桃園市愛鎮協會理事長邱瓊淑，22年前開始推動生活環保，除了致力社區活動外，也常到處分享故事，甚至帶領大溪65歲以上爺奶志工，將家中廢布改造成具有日式韻味的三角旗，點綴大溪觀光小鎮，為家鄉貢獻甚多，今年在母親節獲桃園市大溪區模範母親表揚。

「從小就得灌輸環保概念」邱瓊淑長期致力環保，她認為要推動環保概念，從小朋友下手「最快」。常到國小、故事館擔任故事媽媽，邱瓊淑喜歡和孩子聊天，並透過短篇生動小故事，讓他們思考、學習如何減少垃圾量，例如多用免洗筷、少用塑膠袋，並由小朋友將環保知識帶回家，「督促」爸媽一起做環保。

邱瓊淑說，像是家中廚房抽油煙機、瓦斯爐周邊，因長期烹煮導致周邊角落留下油污垢，有些主婦習慣用抹布沾清潔劑擦拭，但邱瓊淑認為，清潔劑為化學藥劑，雖可快速清潔，但隨著水流可能產生污染，因此她建議可用不要的廢布，剪成小塊來擦拭角落油垢，不僅可以達到廢物利用，也可降低使用清潔劑的量。

「一塊布用到不能用為止」家中衣服若老舊，邱瓊淑可以拿來擦廚房，髒了再擦地板，更髒時擦冷氣孔，髒到不行時就擦屋外的地板。此外，早在十多年前，邱瓊淑天天帶著保鮮盒上市場買菜買肉，包括自己的家人也習慣帶環保餐具，她堪稱是「最佳環保媽媽模範」。

桃園市愛鎮協會理事長邱瓊淑，22年前開始致力推動環保，今年獲桃園市大溪區模範母親...
桃園市愛鎮協會理事長邱瓊淑，22年前開始致力推動環保，今年獲桃園市大溪區模範母親表揚。圖／邱瓊淑提供
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桃園市愛鎮協會理事長邱瓊淑，22年前開始致力推動環保，今年獲桃園市大溪區模範母親...
桃園市愛鎮協會理事長邱瓊淑，22年前開始致力推動環保，今年獲桃園市大溪區模範母親表揚。圖／邱瓊淑提供
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塑膠袋模範母親
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