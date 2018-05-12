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不捨病人臨終哀痛 安寧緩和個管師獲頒優良護理師

2018-05-12 23:20聯合報 記者許政榆╱即時報導

5月12日為國際護師節，桃園聖保祿醫院安寧緩和個案管理師陳曉玲，從事護理工作16年，早期在內科病房、加護病房服務時，屢見命危病人全身插滿管子，家屬在「救」「不救」間徬徨無助，讓她相當不忍，因此決定轉任安寧緩和個管師，提供臨終病人、家屬諮詢和照護指導，在今年國際護師節榮獲「工作15年」「優良護理師」表揚。

陳曉玲自長庚護專畢業，民國91年即進入聖保祿醫院工作。一開始她從加護病房開始服務，每天見到生命垂危病人，因急救過程全身插滿管子，家屬猶豫到底要不要救，甚至擔心救回變成植物人，因此開始關注臨終病人專業照護，家屬也曾讚她「是家屬心中安定明鏡」「陳曉玲比親人照顧更細心且更有耐心」。

會對臨終照護如此有感，陳曉玲也經歷親人罹癌末期，痛苦模樣讓她印象深刻，也更讓她萌生投入安寧療護想法。民國103年底，陳曉玲轉任安寧緩和個管師，隔年完成安寧療護訓練，提供臨終病人、家屬諮詢及照護指導，短短3年時間，已服務400多位病人，因病人對她的信賴，不少為人子女及家屬，在親人需要安寧療護時，總是先向她求助。

陳曉玲回憶曾服務的病患，為慢性阻塞性肺病的中年男性，長期須氧氣、抽痰，肺部復健、噴霧治療，讓他呼吸容易喘，影響生活品質，產生易怒、焦慮、被害妄想症。該病患過了九次插管治療，最後受不了，選擇撤管，並在紙上寫下「尊嚴」二字交代後事，陳曉玲在最後階段，也陪伴病患和家屬走過，撤管四天後病患離世，家屬後來也捐給醫院兩台氧氣製造機，盼傳遞更多力量。

陳曉玲認為，如果死亡是另一段旅途的開始，安寧照護有責任協助病人好好打包這輩子的行李，「推廣安寧療護是我終身職志」。

桃園聖保祿醫院安寧緩和個案管理師陳曉玲，投入安寧療護，為400多位病人及家屬，提...
桃園聖保祿醫院安寧緩和個案管理師陳曉玲，投入安寧療護，為400多位病人及家屬，提供臨終諮詢及照護指導，今年國際護師節榮獲「工作15年」「優良護理師」表揚。圖／聖保祿醫院提供
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桃園聖保祿醫院安寧緩和個案管理師陳曉玲，投入安寧療護，為400多位病人及家屬，提...
桃園聖保祿醫院安寧緩和個案管理師陳曉玲，投入安寧療護，為400多位病人及家屬，提供臨終諮詢及照護指導，今年國際護師節榮獲「工作15年」「優良護理師」表揚。圖／聖保祿醫院提供
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復健植物人護理師
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