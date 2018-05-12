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電信公司洩個資？他想辦499 卻發現前合約是別人

表揚活動巧逢生日 桃模範母親上台切蛋糕慶生

2018-05-12 19:13聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市政府社會局今天趁母親節前夕，在桃園婦女館表揚各區公所與團體推薦的45名模範母親，獲獎者有的克服身體缺陷，以強大信念支撐著家庭，有的為拉拔身障子女，吃苦當吃補無條件付出，如今苦盡甘來，開心上台接受喝采。

由桃園市腦性麻痺協會推薦的模範母親為54歲邱淑瑞，她扶養腦麻兒成年，她說，懷胎27周早產，兒子才940公克重，住進加護病房3個月，被醫師診斷罹有腦性麻痺，她全職陪伴成長、復健，如今兒子已能獨立自主，目前就讀體育大學適應體育系，讓她與家人都備感欣慰，邱也加入協會擔任長期志工。

今天正好是邱淑瑞54歲國曆生日，市府社會局還貼心準備蛋糕替她慶生，邱淑瑞兒子也感謝媽媽多年來的辛勞，笑說要請媽媽吃大餐過節。

53歲游惠玫育有1女2子，26歲大女兒「小娟」腦部發展遲緩，游說，女兒出生時並未有異狀，直到3歲仍不會講話，「連小1歲的兒子都開口說話了」，她本以為是「大雞慢啼」，連忙帶去檢查才發現是發展遲緩，學習比同齡孩童慢。

游惠玫說，女兒因身體因素，求學期間常被同儕欺負，「把女兒關進廁所」，讓她相當心疼，但為母則強只能咬牙努力陪伴，如今女兒已能獨立到療養院受訓、上班，手足之間感情也相當融洽，可說是苦盡甘來；游惠玫兒子陳文賓現就讀研究所，他也看見媽媽一路以來不求回報的付出，直說母親真的很偉大。

一年一度的模範母親節表揚，社會局今天也安排魔術氣球及歌曲演唱表演，依請獲獎媽媽與親友們歡樂過節，市長鄭文燦也親自出席，一一頒贈賀匾並合影留念，表示母親是每個家庭中的最佳女主角，市府會全力相挺每位桃園母親。

桃園市社會局今天在婦女館舉辦模範母親表揚活動，市長鄭文燦（左四）一一頒獎肯定。記...
桃園市社會局今天在婦女館舉辦模範母親表揚活動，市長鄭文燦（左四）一一頒獎肯定。記者張裕珍／攝影
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辛苦拉拔腦麻兒到大的邱淑瑞（左二）也獲模範母親肯定，今天她正好生日，市府社會局還...
辛苦拉拔腦麻兒到大的邱淑瑞（左二）也獲模範母親肯定，今天她正好生日，市府社會局還貼心準備蛋糕，替她慶生。記者張裕珍／攝影
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游惠玫（中）獲桃園市智障者家長協會推薦，獲得模範母親殊榮，她今天也和兒女與丈夫一...
游惠玫（中）獲桃園市智障者家長協會推薦，獲得模範母親殊榮，她今天也和兒女與丈夫一同合影留念。記者張裕珍／攝影
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辛苦拉拔腦麻兒到大的邱淑瑞（後排左二）也獲模範母親肯定，今天她正好生日，市府社會...
辛苦拉拔腦麻兒到大的邱淑瑞（後排左二）也獲模範母親肯定，今天她正好生日，市府社會局還貼心準備蛋糕，替她慶生。記者張裕珍／攝影
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桃園市社會局昨今天婦女館舉辦模範母親表揚活動，肯定每名婦女用心為家庭與社會付出。...
桃園市社會局昨今天婦女館舉辦模範母親表揚活動，肯定每名婦女用心為家庭與社會付出。記者張裕珍／攝影
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模範母親母親節體育
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