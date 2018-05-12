表揚活動巧逢生日 桃模範母親上台切蛋糕慶生

2018-05-12 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市政府社會局今天趁母親節前夕，在桃園婦女館表揚各區公所與團體推薦的45名模範母親，獲獎者有的克服身體缺陷，以強大信念支撐著家庭，有的為拉拔身障子女，吃苦當吃補無條件付出，如今苦盡甘來，開心上台接受喝采。

由桃園市腦性麻痺協會推薦的模範母親為54歲邱淑瑞，她扶養腦麻兒成年，她說，懷胎27周早產，兒子才940公克重，住進加護病房3個月，被醫師診斷罹有腦性麻痺，她全職陪伴成長、復健，如今兒子已能獨立自主，目前就讀體育大學適應體育系，讓她與家人都備感欣慰，邱也加入協會擔任長期志工。

今天正好是邱淑瑞54歲國曆生日，市府社會局還貼心準備蛋糕替她慶生，邱淑瑞兒子也感謝媽媽多年來的辛勞，笑說要請媽媽吃大餐過節。

53歲游惠玫育有1女2子，26歲大女兒「小娟」腦部發展遲緩，游說，女兒出生時並未有異狀，直到3歲仍不會講話，「連小1歲的兒子都開口說話了」，她本以為是「大雞慢啼」，連忙帶去檢查才發現是發展遲緩，學習比同齡孩童慢。

游惠玫說，女兒因身體因素，求學期間常被同儕欺負，「把女兒關進廁所」，讓她相當心疼，但為母則強只能咬牙努力陪伴，如今女兒已能獨立到療養院受訓、上班，手足之間感情也相當融洽，可說是苦盡甘來；游惠玫兒子陳文賓現就讀研究所，他也看見媽媽一路以來不求回報的付出，直說母親真的很偉大。