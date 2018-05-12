社區DIY母親節蛋糕 果乾堅果入料抗老化

2018-05-12 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



明天就是母親節，桃園市桃園區同安社區發展協會為慶祝母親節，今天在里集會所舉行親子手工蛋糕DIY活動，吸引近200人參與，敏盛醫院社區管理師精心設計蛋糕食譜，準備堅果、柳橙、蔓越莓果乾等抗氧化食材，並替蛋糕糊加入含有茶多酚的抹茶粉，希望媽咪們吃得營養又健康，向煩惱皺紋說掰掰。

敏盛醫院社區醫學中心管理師麥建凱曾就讀永平商工餐飲管理科、嘉南藥理大學生活保健系，求學期間就拿下14張餐飲等相關證照，他平時負責社區衛教與營養管理宣導，此次受同安社區邀請，替母親節活動設計DIY蛋糕食譜。

今天母親節蛋糕為「乳酪慕斯蛋糕」，鋁箔碗先以無鹽奶油與消化或OREO餅乾屑拌勻打底，為加快製作時間，麥建凱等人已先作好一大桶細砂糖、乳酪等製成的蛋糕糊，接著邀請民眾選擇喜歡的食材放入，並倒入蛋糕糊成形。

營養師許惠雯說，自由選擇的食材有堅果、蔓越莓、青提子、櫻桃、柳橙與草莓等，很適合女性食用，完成後放入冰箱冰凍4小時即大功告成，不須放烤箱，也方便每個家庭自己在家裡DIY動手做，美味也好上手。