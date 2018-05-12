親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職／反擊「中國放水」 陽岱鋼力挺世大運國手

教育部發函台大 全國7成8教師兼獨董是事後追溯

社區DIY母親節蛋糕 果乾堅果入料抗老化

2018-05-12 13:26聯合報 記者張裕珍╱即時報導

明天就是母親節，桃園市桃園區同安社區發展協會為慶祝母親節，今天在里集會所舉行親子手工蛋糕DIY活動，吸引近200人參與，敏盛醫院社區管理師精心設計蛋糕食譜，準備堅果、柳橙、蔓越莓果乾等抗氧化食材，並替蛋糕糊加入含有茶多酚的抹茶粉，希望媽咪們吃得營養又健康，向煩惱皺紋說掰掰。

敏盛醫院社區醫學中心管理師麥建凱曾就讀永平商工餐飲管理科、嘉南藥理大學生活保健系，求學期間就拿下14張餐飲等相關證照，他平時負責社區衛教與營養管理宣導，此次受同安社區邀請，替母親節活動設計DIY蛋糕食譜。

今天母親節蛋糕為「乳酪慕斯蛋糕」，鋁箔碗先以無鹽奶油與消化或OREO餅乾屑拌勻打底，為加快製作時間，麥建凱等人已先作好一大桶細砂糖、乳酪等製成的蛋糕糊，接著邀請民眾選擇喜歡的食材放入，並倒入蛋糕糊成形。

營養師許惠雯說，自由選擇的食材有堅果、蔓越莓、青提子、櫻桃、柳橙與草莓等，很適合女性食用，完成後放入冰箱冰凍4小時即大功告成，不須放烤箱，也方便每個家庭自己在家裡DIY動手做，美味也好上手。

身兼社區發展協會理事長的同安里長林峻宇說，母親節活動鼓勵里內家庭與親子踴躍參與，去年主題為手作餅乾，今年則邀請大家一起作蛋糕，為讓媽媽們都能開心過節，最後也發送康乃馨，祝福辛勞的母親都能平安快樂。

今天製作的母親節蛋糕為「乳酪慕斯蛋糕」，鋁箔碗先以無鹽奶油與消化餅乾或OREO餅...
今天製作的母親節蛋糕為「乳酪慕斯蛋糕」，鋁箔碗先以無鹽奶油與消化餅乾或OREO餅乾屑拌勻打底。記者張裕珍／攝影
分享
明天就是母親節，桃園市桃園區同安社區發展協會為慶祝母親節，今天在里集會所舉行親子...
明天就是母親節，桃園市桃園區同安社區發展協會為慶祝母親節，今天在里集會所舉行親子手工蛋糕DIY活動，吸引近200人參與，敏盛醫院社區管理師精心設計蛋糕食譜，準備堅果、柳橙、蔓越莓果乾等抗氧化食材。記者張裕珍／攝影
分享
明天就是母親節，桃園市桃園區同安社區發展協會為慶祝母親節，今天在里集會所舉行親子...
明天就是母親節，桃園市桃園區同安社區發展協會為慶祝母親節，今天在里集會所舉行親子手工蛋糕DIY活動，吸引近200人參與。記者張裕珍／攝影
分享
蛋糕完成後放入冰箱冰凍4小時即大功告成，不須放烤箱，也適合每個家庭自己在家裡DI...
蛋糕完成後放入冰箱冰凍4小時即大功告成，不須放烤箱，也適合每個家庭自己在家裡DIY動手做，美味也好上手。記者張裕珍／攝影
分享
明天就是母親節，桃園市桃園區同安社區發展協會為慶祝母親節，今天在里集會所舉行親子...
明天就是母親節，桃園市桃園區同安社區發展協會為慶祝母親節，今天在里集會所舉行親子手工蛋糕DIY活動，吸引近200人參與，敏盛醫院社區管理師精心設計蛋糕食譜，準備堅果、柳橙、蔓越莓果乾等抗氧化食材。記者張裕珍／攝影
分享

母親節
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

清大教授研發一張試紙測身體疾病 這台機器能搞定

2018-05-12 00:12

車種交織規畫不清...台鐵中壢站前站交通微整形

2018-05-11 23:47

機捷中壢延伸線 機電標案卡關待協商

2018-05-11 23:45

苗縣務會議拚績效 議員質疑拚競選

2018-05-11 23:41

關埔入學爭議 居住普查待修法

2018-05-11 23:39

大魯閣湳雅廣場 昨起試營運

2018-05-11 23:22

3對8旬夫妻 圓一甲子婚紗夢

2018-05-11 23:17

桃市爬梯機免費借 媒合率僅2成

2018-05-11 23:16

到宅照護植物人 幾成苗栗「隱藏版」服務

2018-05-11 23:12

出海當兵和家人天人永隔 母親節前夕83歲伯落男兒淚

2018-05-11 21:27

竹縣社會處血汗工廠？處長：1個月後人力補足到9成

2018-05-11 18:22

關埔學區爭搶 市長提增加班級人數上限解決

2018-05-11 17:49

縣務會議成競選會報？苗議員：莫把公務員當競選團隊

2018-05-11 17:17

快來逛！大魯閣、迪卡儂進駐竹市

2018-05-11 17:01

提升竹市醫療機能 台大醫院湳雅院區取得擴院土地

2018-05-11 12:46

桃園捷運棕線納地下化 鄭文燦議會簽下承諾書

2018-05-11 10:42
看更多

熱門文章

嚇！蓄水率零 白河水庫乾涸見底清淤搶救

2018-05-11 17:28

快來逛！大魯閣、迪卡儂進駐竹市

2018-05-11 17:01

福和客運1550「基隆-台北」路線經營權 公路總局收回

2018-05-11 21:00

年改衝擊？中市停辦國中、小校長甄選

2018-05-11 18:10

免費住到台大畢業？清寒新住民女學生喜見人生的貴人

2018-05-11 20:47

豆奶攤自行送驗商品無虞 法國土司等商品下周上架

2018-05-11 20:09

議會備詢打瞌睡？新北農業局長心跳過快送醫住院

2018-05-11 18:03

屏東啟動總圖夢想 總圖書館明年7月完工

2018-05-11 15:45

每次省掛號費及部分負擔190元 基隆長庚支援市醫看診

2018-05-11 16:26

清大教授研發一張試紙測身體疾病 這台機器能搞定

2018-05-12 00:12

30年來首金！全國小學運動會基隆短跑飛毛腿小將飆金

2018-05-11 19:35

縣務會議成競選會報？苗議員：莫把公務員當競選團隊

2018-05-11 17:17

半世紀前有批台灣移工離鄉背井 到沖繩砍甘蔗賺美金

2018-05-11 19:56

出租大叔沈玉琳探索林口警局 深感警務「包山包海」

2018-05-11 18:15

PTT鄉民揪「冠廷」 釣出新聞局長本尊

2018-05-12 11:12

台中捷運拉到南投 20年前省府早敲定

2018-05-11 20:44

快申報！芒果冰雹損害每公頃現金救助9萬元

2018-05-11 16:35

石門肉粽節明富基登場 百公斤巨粽及1000顆肉粽免費嘗

2018-05-11 20:45

屏東滿州「暴力」驅猴 縣府溫柔叮嚀勿殺害

2018-05-11 20:05

影／人間國寶到雲林 楊秀卿念歌演出超吸睛

2018-05-11 16:18

張花冠突破外交困境 赴土耳其探望敘利亞難民送禮物

2018-05-11 15:50

麻豆香今起遶境3天 蜈蚣陣小神童吸引粉絲合照

2018-05-11 18:11

康乃馨滯銷 涂醒哲提議五月溫馨月天天送花

2018-05-11 14:50

出海當兵和家人天人永隔 母親節前夕83歲伯落男兒淚

2018-05-11 21:27

雙北1280吃到飽 新北議員籲納入桃捷

2018-05-11 16:40

車種交織規畫不清...台鐵中壢站前站交通微整形

2018-05-11 23:47

憂獵槍驅獼猴太血腥 他用玩具槍就嚇退猴群

2018-05-11 20:04

高醫是私產還是公共財？陳啟川之子陳田圃為父喊冤

2018-05-11 16:59

高雄氣爆4年 商圈店家兩樣情

2018-05-11 21:59

台南沙崙賴揆才來 小英今為中研院南部分院動土

2018-05-11 15:26

國民黨議員轟彰化縣長政策跳票 民進黨黨團：選舉操作

2018-05-11 18:05

中台灣影視基地拚年底營運 帶動周邊商機

2018-05-11 23:59

高雄春天藝術節歌仔戲系列 兼具傳統與創新

2018-05-11 17:09

模範母親與子女一起做水果派 品嘗滿滿心意

2018-05-12 12:18

淡水竹圍昨晚大停電 警急疏導交通網友讚爆

2018-05-12 10:57

北市義交不如義警？雨衣是「雙濕」牌

2018-05-11 16:21

關埔學區爭搶 市長提增加班級人數上限解決

2018-05-11 17:49

「最老」國小屹立不搖護花蓮子 今種新樹重喚校友記憶

2018-05-11 17:21

蘇貞昌V.S郭子乾 真假「衝衝衝」大PK

2018-05-11 17:02

專家博士：稻穗與葉同呈黃褐色 米一定好吃

2018-05-11 20:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top