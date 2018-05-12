清大教授研發一張試紙測身體疾病 這台機器能搞定

2018-05-12 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



清大研發長曾繁根、醫工所教授鄭兆珉與學生童國豪耗費約3年，成功研發「紙基試片產生機」今天亮相，能快速製造各種檢測試片。鄭兆珉表示，讓民眾可以方便自我檢測，如糖尿病、組織病變、殘留農藥，甚至是癌症標記等疾病，提升民眾自行監控健康狀況及食品安全的便利性，為健康把關。

鄭兆珉表示，以往過去受限於檢驗試片僅能透過大型機具設備印刷，設備成本很高，因此，只能工廠也只能製造的單一種類檢測試片。但是，若透過團隊所研發的「紙基試片產生機」，能因應每次不同檢測，而量身訂做，只要用同一台機器，就能做出各種所需的檢測試片。

鄭兆珉說，團隊以壓印、轉印技術為核心，開發出尺寸與市售微波爐大小接近的製造裝置「紙基試片產生機」。其實原理很簡單，在機器內放置各種不同試劑，在機台上有不同的試劑噴孔，只要選擇自己所需要的試劑，噴灑在空白的試片上，就能做出檢測試片。

「紙基試片產生機體型小，且快速又方便」鄭兆珉說，不少民眾害怕看醫生，也有很多難以啟齒的疾病或者不適。未來，希望與便利商店或藥妝店合作，讓民眾可隨時監控身體健康，直接透過紙基試片產生機購得檢測試片，方便為健康把關。

另外，清大耗資近7億打造100間實驗室，今天落成啟用，在新竹、台灣，甚至全球高科技的研發創新扮演樞紐角色。