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竹縣社會處血汗工廠？處長：1個月後人力補足到9成

2018-05-11 18:22聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣政府社會處近2年因人事凍結，遇缺不補也無法請職務代理人的情形下，只好把現有及新增的業務分攤給剩下的人力，有社會處員工反映，他們快被繁重的行政業務拖垮，助人工作卻做到自己都很無助，無限期的加班，但是卻連加班的假都不一定休得到，常常發生請假人還在辦公室工作的狀況，這樣的惡性循環，也促使更多人離職。

社會處處長李國祿表示，社會處人員滿編是126位，包括21位正式公務人員、約聘、約僱及臨時人員等，但是目前人力只有100人，再扣掉請長假、育嬰假的人力只剩下約90位，的確有業務過重的情況。

現行長照2.0為中央主要推動政策之一，因有新增業務，所以補助地方長照人力，其中薪水、加班及交通等費用都由中央補助，縣市政府只需負擔勞健保費用，對此，李國祿說明，縣府財政吃緊，已經連續好多年都是赤字，就算中央有補助，但還是無法增補人力，因為沒有多餘的預算付新聘人力的勞健保費用 。

據知情人士指出，有科員因為工作做不完，時常晚上及假日都必須加班，無法工作與家庭兩頭兼顧，導致家庭鬧革命的慘況。

李國祿表示，「可以偶爾為之，但不能成為常態」，近兩年是過渡期，對於讓社會處同仁如此辛苦感到很抱歉，他強調，這個禮拜縣長才剛批准社會處補缺少的人力，一共補了16人，依照程序辦理，大約一個月後就可以調度新來的人力，到時候社會處人力就補足9成。

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