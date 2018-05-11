縣務會議成競選會報？苗議員：莫把公務員當競選團隊

2018-05-11 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



苗栗縣府今年已召開16次縣務會議，縣議員羅貴星認為其中2次主席裁示事項都與「今年是選舉年」有關，且媒體有負面報導要議處相關失職人員，6月雜誌要公布縣市長施政滿意度調查，也要求局處長檢視各指標成效爭取佳績，質疑縣務會議成了競選會報，要求「不要把公務員當成競選團隊」。

縣長徐耀昌說，今年本來就是選舉年，這些年縣府認真開源節流，把每分錢花在刀口上，有必要讓大眾了解縣府為民做了那些服務，如何把錢用在最有利的地方，尤其縣府團隊認真推動縣政，如今有「考評」機會，提醒局處長把業務做好及行銷，爭取團隊的榮耀，他認為很合理，且公務員本來就賞罰分明。

羅貴星今天質詢時，請相關局長處唸出部分縣務會議主席裁示事項，包括「今年適逢選舉年」，推動工程應嚴謹慎重，讓民眾充分了解避免民怨；「今年是選舉年，各項社會福利津貼將成為選戰攻防焦點」，請財主單位研擬說帖說明縣府改善財政的努力成果及逐步回復社福補助的策略等。

羅貴星質疑縣務會議變成競選會報，這些事平常就該作，難道不是選舉年就不用做事？徐耀昌強調，縣務會議的資料都是公開的，也不可能不是選舉年就不做事，他認為有些特別重要的事才提醒局處長注意，這沒什麼好討論的。

有雜誌6月要公布縣市長施政滿意度調查，羅也質疑徐要求各局處提供各指標執行成效及修正建議，並由局處長親自檢視，不是把時間用來為民服務？徐耀昌認為縣府局處長都很認真，為民眾做了那些事要讓大家知道，這很合理。