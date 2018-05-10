敬鵬大火泰籍移工宿舍身亡 桃市府認定職災

2018-05-10 15:41 中央社 桃園10日電



敬鵬大火。聯合報系記者曾健祐／攝影 分享 facebook 敬鵬平鎮廠大火，除造成6名消防員殉職，另有2名泰籍移工被發現陳屍工廠宿舍，由於宿舍為雇主提供，且位於發生火災的廠房內，因此桃園市政府勞動檢查處認定2名移工的死亡屬職災。

台灣移工聯盟MENT今天與工作傷害受害人協會、消防員工作權益促進會等公民團體到桃園市政府前抗議，台灣移工聯盟發言人吳靜如受訪表示，桃園的產業移工人數居全台之冠，但半年來卻因宿舍意外造成8死的慘劇，許多雇主便宜行事，將宿舍設在廠區內，一旦工廠發生危險，移工生命就可能受威脅。

桃園市政府下午發布新聞稿表示，敬鵬公司2名罹難移工已由勞動檢查處認定為職業災害，勞動局已經在昨天下午於泰國辦事處，向罹難移工家屬召開說明會，協助家屬辦理後續治喪與賠償事宜。

勞動局表示，市府在2日及3日都派員前往敬鵬公司瞭解火災停工後員工的工作權益問題。依據勞基法規定，調動員工工作地點，需經勞工同意且雇主應予以必要協助，勞動局也告知公司不得強迫員工休特休或逼員工離職。

勞動局人員指出，敬鵬公司在昨天召開員工說明會，目前公司將徵詢員工意願，協商轉調他廠工作、以優於勞基法規定資遣，或申請退休等方案，勞動局也將持續密切掌握公司與員工協商結果，若協商不成或權益受損，也可向勞動局申請勞資爭議調解或申訴。