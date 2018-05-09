Rail Bike8歲以下不能搭 苗議員憂影響客源

2018-05-09 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



苗栗縣政府在三義舊山線推動全國首創的Rail Bike軌道自行車將在7月1日試營運，不過限制身高未達110公分及8歲以下孩童不能搭乘，縣議員韓茂賢認為將影響有小朋友的遊客使用意願，建議應有適當的安全措施或打造廂式的自行車，讓所有的人都可搭乘。

文化觀光局長林彥甫說，觀光遊樂區有些設施器材也有明訂8歲以下不能使用，他也希望多數人能都能體驗Rail Bike，但如果這樣的運具是有一定的危險程度，該遵循的法規，還是必須要遵循。

文觀局指出，基於安全考量，對於Rail Bike的使用對象採比較嚴格的規範，目前與營運廠商的共識是8歲以下及身高110公分以下的孩童不能搭乘，由於也有人反映身障者使用Rail Bike的問題，將請營運廠商針對兒童、身障者等特殊族群的需求進行評估。

縣府希望舊山線Rail Bike趁暑期人潮多試營運可以一炮而紅，初步規畫7月1日至15日每天上午9點、10點半各1班次，每班次20輛車，每車可載4人，行駛勝興站至內社川橋，來回12公里，以回饋三義鄉民為主，每天可供160人免費體驗，至於7月15日以後的試營運情形及是否開放鄰近鄉鎮體驗，仍需評估。

文觀局今天在縣議會工作報告，縣議員韓茂賢指出，如果小朋友不能搭Rail Bike，親子無法一起體驗恐會影響有小朋友的遊客使用意願，「那麼慢的東西，應有適當的安全措施可以讓所有人都可以坐」，他也關心沿線的景觀與安全，希望試營運前能更完善，並希望Rail Bike能延伸至台中。