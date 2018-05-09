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桃園捷運棕線評估改部分地下 要多花78億元

2018-05-09 18:26聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園捷運棕線自縣府時代規畫高架化，經地方反彈，市長鄭文燦宣布將著手評估「市區路段地下化」，他今天表示按照估算，總經費將由195億元增至273億元，要多花78億元，工期也將略幅延長，並強調建設爭取得來不易，希望少數有心人士別再散佈棕線不實消息，也請居民不要擔心。

桃園捷運棕線計畫可行性研究報告前後歷經7年，日前終於獲得行政院核定，為桃園軌道建設重要里程碑，棕線將串連桃園與新北新莊地區，全長11公里途經龜山、嶺頂至迴龍地區，共設8個通勤車站，未來若營運將大幅提高桃園、龜山、迴龍、新莊生活圈交通便利性，滿足北桃之間的通勤、交通需求。

鄭文燦今在市政會議上表示，捷運棕線歷經多次協商與座談，在縣府時代即定案採取單軌、高架方案，並送交交通部審查，但卻有少數議員表示，捷運棕線在縣府時代採取地下化設計，到市府時代才改為高架，他認為「這項訊息完全錯誤，也是顛倒是非、移花接木」，棕線向來都是高架化版本，有心人士不該顛倒是非，造成地方誤解與不必要抗爭。

「當時會採取高架化版本，是希望先求有再求好」，鄭文燦認為，台1線與捷運棕線共構、路幅較小，加上考量財務負擔及自償率高低，當時縣府時代經全盤評估，加上當時桃園沒有任何一條捷運，決定採取高架化版本，「能理解吳縣長時代的困難，以及決策的限制，不會特別苛責。」

鄭文燦說，升格之後，經交通部建議，將原先高架、單軌，改為高架、輕軌，但考量龜山都市發展，以及未來捷運系統更符合桃園需要，市府近日決定將縣府時代全線高架、單軌設計，評估改成部分路段（市區）地下化、輕軌設計。

他說，按照估算，總經費將由原先195億元增加至273億元，增加了78億元，工期也將略為增加，除此優先方案，也責成捷運工程局辦理綜合規畫時，可研提其他更好替代方案，並在縝密討論後，提交綜合規畫報告予行政院審議，以利早日定案與開工。

桃園捷運棕線將串連桃園與新北新莊地區，全長11公里途經龜山、嶺頂至迴龍地區，共設...
桃園捷運棕線將串連桃園與新北新莊地區，全長11公里途經龜山、嶺頂至迴龍地區，共設8個通勤車站。圖／報系資料照
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桃園捷運棕線將串連桃園與新北新莊地區，全長11公里途經龜山、嶺頂至迴龍地區，共設...
桃園捷運棕線將串連桃園與新北新莊地區，全長11公里途經龜山、嶺頂至迴龍地區，共設8個通勤車站。圖／市府提供
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捷運鄭文燦
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