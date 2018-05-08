辦自然人憑證報稅 桃市打1999也能預約

2018-05-08 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市1999市民諮詢服務熱線每月接近2萬通，今年功能再升級，即日起撥打1999專線就能預約請領自然人憑證、門牌證明、戶籍謄本、戶口名簿及獨居老人問安電話等5大服務，等同先請話務人員幫忙代打、預約，省去不少麻煩。

市府研考會主任委員詹賀舜說，過去1999專線來電，不時有民眾提出申辦自然人憑證等需求，經與相關單位聯繫，決定替1999專線首度納入五大預約申辦服務，由話務人員先協助登打資料、送件等，在電話另端直接替民眾線上申辦。

五月報稅月，不少民眾有申辦自然人憑證需求，詹賀舜舉例，民眾可直接撥1999，請話務人員協助預約申辦，但民眾須提供個人資料，為確保權益，電話將全程錄音並依法保護個人資料；申辦者後續再依預約時間至戶所領取文件。

桃園區戶政事務所主任廖麗卿說，自然人憑證有線上申辦網頁，桃園1999專線提供專人服務，等同先協助等打資料並「掛號」，戶政事務所收到資料後，申辦本人仍要攜帶證件、250元規費到場，戶所人員就會立刻製卡並當場發放。