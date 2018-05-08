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立式划槳世界冠軍 大讚新竹青草湖是最好訓練水域

2018-05-08 17:46聯合報 記者林家琛╱即時報導

匈牙利籍世界立式划槳（SUP）冠軍SUPBROZ兄弟，今天到新竹市小旅行，盛讚青草湖是立式划槳很好的訓練基地，希望未來有機會能在青草湖與台灣SUP好手一同競賽同歡。

市府指出，中華SUP立式划槳協會5月5至6日在福隆舉辦台灣第一屆SUP國際賽，邀請2017 SUP世界冠軍選手匈牙利兄弟SUPBROZ來台參賽，經協會理事長介紹新竹市青草湖去年推動立式划槳運動後，今天特地參訪並在湖光山色的青草湖體驗SUP。

城市行銷處長顏章聖說，今晨新竹地區下大雨，雨水從新竹縣的上游流進青草湖，原本碧綠的湖水呈現黃濁，但不減熱愛水上活動的SUPBROZ兄弟檔下水划船的熱情。他轉述兄弟倆的說法，青草湖水波穩定也非常安全，非常適合初學者操作SUP，重點是此處湖光山色的美景，划SUP轉為一種享受。他們也推薦喜愛SUP的台灣朋友能從青草湖開始，「青草湖是很好的立式划槳訓練基地」。

市長林智堅表示，他上任後積極改造全台八景之一的青草湖，恢復過往湖光山色，而覆蓋湖面的布袋蓮，也在城銷處執行「斷袋計畫」努力下，讓青草湖不再只見青草不見湖，重現青草湖湖光水面；日前也啟動青草湖市地重劃工程，未來將增加完善公共設施，打造步行、自行車環湖皆宜的青草湖公園。

城銷處表示，青草湖水域活動委外廠商目前積極整修青草湖水域遊憩中心，5月9日豆花店慶開幕，接下來將提供更完善的服務，划完SUP還可品嘗好吃豆花等甜品，要讓大家到青草湖有玩又有吃。5月份開放梯次已公布，想玩的朋友們可上網預約「青草湖水域遊憩中心」，也可參加新竹市小旅行青草湖線。

匈牙利籍世界立式划槳（SUP）冠軍SUPBROZ兄弟，今天到新竹市小旅行，盛讚青...
匈牙利籍世界立式划槳（SUP）冠軍SUPBROZ兄弟，今天到新竹市小旅行，盛讚青草湖是立式划槳很好的訓練基地。記者林家琛／攝影
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匈牙利林智堅自行車
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