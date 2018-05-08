提升失智症社區照護 桃市今年增9據點

2018-05-08 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



台灣失智症人口逐年增加，成為不少家屬照護負擔，為紓解照護壓力，桃園市今年將再增14個失智照護單位，使失智症長者服務更多元，照護者也能舒緩情緒，未來透過專業醫師、失智症個案照護人員評估，就近取得資源。

桃園市衛生局表示，衛生福利部今年編列100萬元經費推動「失智照護服務計劃」，桃園市今年共有3間醫療院所申請「失智共同照護中心」、11個機構申請「失智社區服務據點」，地點包括桃園、中壢、八德、大溪、平鎮、龍潭、楊梅、觀音等，桃市衛生局也編列500萬元預算，補助各單位進行非藥物治療、教育訓練、失智症家屬支持團體等，加強失智症機構照護資源。

財團法人聯新文教基金會副執行長、壢新醫院院長室特助劉慧音表示，失智症長者因年紀大、體力有限，上午參與失智症課程後，可能會需要返家休息，但實行後發現有不少長者也想在下午上課，因此從過去一週兩個半天，到今年規劃一週有五個半天、上下午時段開課，讓長者自由選課，家屬也不用擔心上班時間沒人照顧長者。

劉慧音指出，在失智症非藥物性治療課程中，包括有懷舊團體、園藝治療、音樂治療等，也因應不同的長者需求，開發出個別話課程，包括寫書法、縫紉等，此外為讓長輩多走路運動，每學期也舉辦一次戶外半天旅遊，陪同除了長者家屬，還包括護理人員、曾受失智症照護訓練人員，等於1名長者出遊、2名工作人員陪同協助。

「長輩上課後，體力明顯變好」劉慧音轉述失智症家屬分享經驗，長輩過去在家若沒特別要是，常常睡了一天後，晚上反而睡不著，認知混亂以為到了白天，叫醒家中大小敢上班上課，讓家人相當困擾；後來白天長輩至服務據點上課後，晚上可以安心睡覺，且認知能力也稍有提升，明顯進步許多。