親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

八仙塵爆15死466傷 呂忠吉二審「判滿」改判5年

太失禮？以色列總理宴請安倍夫婦 男鞋端上桌

提升失智症社區照護 桃市今年增9據點

2018-05-08 09:49聯合報 記者許政榆╱即時報導

台灣失智症人口逐年增加，成為不少家屬照護負擔，為紓解照護壓力，桃園市今年將再增14個失智照護單位，使失智症長者服務更多元，照護者也能舒緩情緒，未來透過專業醫師、失智症個案照護人員評估，就近取得資源。

桃園市衛生局表示，衛生福利部今年編列100萬元經費推動「失智照護服務計劃」，桃園市今年共有3間醫療院所申請「失智共同照護中心」、11個機構申請「失智社區服務據點」，地點包括桃園、中壢、八德、大溪、平鎮、龍潭、楊梅、觀音等，桃市衛生局也編列500萬元預算，補助各單位進行非藥物治療、教育訓練、失智症家屬支持團體等，加強失智症機構照護資源。

財團法人聯新文教基金會副執行長、壢新醫院院長室特助劉慧音表示，失智症長者因年紀大、體力有限，上午參與失智症課程後，可能會需要返家休息，但實行後發現有不少長者也想在下午上課，因此從過去一週兩個半天，到今年規劃一週有五個半天、上下午時段開課，讓長者自由選課，家屬也不用擔心上班時間沒人照顧長者。

劉慧音指出，在失智症非藥物性治療課程中，包括有懷舊團體、園藝治療、音樂治療等，也因應不同的長者需求，開發出個別話課程，包括寫書法、縫紉等，此外為讓長輩多走路運動，每學期也舉辦一次戶外半天旅遊，陪同除了長者家屬，還包括護理人員、曾受失智症照護訓練人員，等於1名長者出遊、2名工作人員陪同協助。

「長輩上課後，體力明顯變好」劉慧音轉述失智症家屬分享經驗，長輩過去在家若沒特別要是，常常睡了一天後，晚上反而睡不著，認知混亂以為到了白天，叫醒家中大小敢上班上課，讓家人相當困擾；後來白天長輩至服務據點上課後，晚上可以安心睡覺，且認知能力也稍有提升，明顯進步許多。

劉慧音說，有失智症長輩的家屬，長期照顧下來很辛苦，且容易起衝突，因此為紓緩家屬壓力，據點每週舉行「互助家庭」時間，邀不同的失智症長輩和家屬聚會，過程中照顧者可互相分享、心得交流，而長輩在其他人面前也會控制自我情緒，有效減緩照顧者壓力。

為提升失智症長者照護服務，桃園市今年將有3家醫院申請失智共同照護中心、以及11個...
為提升失智症長者照護服務，桃園市今年將有3家醫院申請失智共同照護中心、以及11個相關機構申請失智社區服務據點，提供個案及家屬就近獲得服務資源，圖為衛生福利部桃園醫院新屋分院園藝治療活動。圖／衛生局提供
分享

失智症醫師長照
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

桐花見證 苗栗66對新人互許一生

2018-05-07 00:51

竹市「回收生活節」 3C回收抵現金

2018-05-08 00:12

苗栗產業創生服務聯盟 聚焦農創

2018-05-07 23:53

轉角遇到愛 周末竹市府幸福廣場飄樂音

2018-05-07 23:50

響應勵馨「好室」 苗縣府將辦7場「性別柑仔店」活動

2018-05-07 23:43

桃園創稅多 統籌分配款卻六都倒數第2

2018-05-07 23:36

新竹市議長：幻象機起降異常頻繁 市民人心惶惶

2018-05-07 14:22

竹市回收生活節啟動 兌換最高百元現金抵用券

2018-05-07 14:22

電子新貴返鄉做酸菜 無限供應實物銀行

2018-05-07 13:50

影／向殉職勇消致敬 鄭文燦：近期動、完工取消放鞭炮

2018-05-07 12:38

竹市4歲童 9月起讀公托免費

2018-05-07 01:03

撐住家… 竹縣79歲腦瘤嬤守護腦麻孫

2018-05-07 00:54

桃園桐花野餐健行 報名場場秒殺

2018-05-07 00:52

幫視障走出戶外 桃園再增10視協員

2018-05-06 23:17

少了浮凸感 盲人難辨新型導盲磚

2018-05-06 23:14
看更多

熱門文章

台南又多一條捷運！未來可以通到高雄大湖站

2018-05-07 12:36

新竹市議長：幻象機起降異常頻繁 市民人心惶惶

2018-05-07 14:22

金門豪雨成災 多處「中大水」淹水

2018-05-07 17:24

吳音寧菜送家鄉被批 溪州鄉長怒：歡迎議員也來送

2018-05-07 17:11

大手筆！北港藝閣遊街 撒美金和高檔人蔘取代平安糖

2018-05-07 19:07

勿帶仇恨過日子 高雄氣爆半癱陳姿予挑戰全馬

2018-05-07 18:18

竹崎鄉長選舉綠分裂 涼椅大王之子vs.殺警案前鄉長胞弟

2018-05-07 15:27

吳音寧掏公帑替鄉親加菜？ 北農：遭誤解深感遺憾

2018-05-07 19:55

影／彰基醫護變身愛心菜販 幫住院阿伯賣光蔬菜

2018-05-07 11:44

最狂廢棄物！ 整台摩托車被丟進台中市綠川

2018-05-07 15:56

嘉義市人均負債本島最低 黃敏惠：是歷史不是新聞

2018-05-07 16:57

阿里山「山之教堂」還蓋嗎？進度「靜悄悄」

2018-05-07 17:06

台中清淤「中大獎」 清出摩托車

2018-05-08 00:45

影／雙贏彩第一個頭獎基隆開出 林右昌：今年第三個頭獎

2018-05-07 12:00

台東南田村民升狼煙 村民：昭告祖靈要台26線公路

2018-05-07 13:08

雙北1280吃到飽月票上路未滿一個月 柯P：已賣22萬張

2018-05-07 10:27

金門大雷雨 時雨量創設站以來新高

2018-05-07 18:31

草屯手工藝智慧園區 預計109年完成

2018-05-07 17:32

5月9日安樂淨水場清洗水池 基隆1800戶停水

2018-05-07 13:59

一期稻作抽穗期南部缺水慘 農民深夜護水源

2018-05-07 10:34

小六生網路求助「眼壓高」 醫師：快來檢查

2018-05-08 00:06

影／勇伯縣長突現身學校廚房 廚工媽媽好驚喜

2018-05-07 12:18

北農買菜分享社福 7成送總座家鄉 北市議員喊撤換吳音寧

2018-05-07 23:49

影╱台中房屋稅今年就漲？ 市府：去年算錯了

2018-05-07 17:06

離島實施總量管制？綠島業者：提高遊客素質才是根本

2018-05-07 19:56

影／藍營批選後台中房屋稅漲6成？市府：33年沒調整

2018-05-07 11:49

花蓮議長賴進坤 換跑道？

2018-05-08 00:27

竹市回收生活節啟動 兌換最高百元現金抵用券

2018-05-07 14:22

今早板南線逐站停靠逾3分鐘 北捷：修復電纜線

2018-05-07 11:03

228公園成拒馬公園 小孩縫隙驚險奔跑

2018-05-07 11:01

環保意識抬頭 樹葬、海葬、花葬成長破千

2018-05-08 07:51

18年前南投醫院出生 今起回院擔任照服員

2018-05-07 21:17

影／向殉職勇消致敬 鄭文燦：近期動、完工取消放鞭炮

2018-05-07 12:38

基隆有主打歌 盛世公主唱到7月

2018-05-06 23:57

淡水溪岸步道無照明 新北市議員爭取設路燈

2018-05-07 18:40

北市府無商標權 議員憂「Youbike」詞恐入歷史

2018-05-07 17:12

台南水庫蓄水量低 5月後僅保1個月民生用水

2018-05-07 18:50

淡水崁頂里人口躍升 要衝新北前3名

2018-05-07 18:41

運動觀光奏效 台東淡季湧人潮

2018-05-06 23:47

「東協廚房」土城將開幕 東南亞各國美食這都有

2018-05-08 07:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top