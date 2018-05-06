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影／男孩用推車刮賓士車 車主：不索賠但這樣的行為不對

動漫主題扭蛋路跑 小朋友驚呼我拿到皮卡丘

2018-05-06 19:53聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

2018香港航空扭蛋路跑，今早在新竹縣體育場熱鬧開跑，距離5公里不計時，沿途設置了三個扭蛋區，每人在各區都可以扭一顆，每一區的扭蛋都是不同的動漫主題，扭蛋裡除了公仔小玩具之外，還有機會扭到台北－香港往返機票，有5000多位民眾報名參加。

「我是陪著小朋友來參加的，他看到有扭蛋就吵著說要報名，最喜歡的是第一個寶可夢主題的扭蛋。」林姓男子帶著才十歲的兒子從苗栗來參加路跑。

路跑設置的扭蛋區都是以卡通動畫角色為主，如第一區的寶可夢皮卡丘，第二區的美國動漫冰雪奇緣、玩具總動員、史努比等以及第三區的日本動漫航海王、蛋黃哥、多啦A夢等。

「我拿到的是雪寶！」好多小朋友一拿到扭蛋就迫不及待地拆開看。許多小朋友都說，為了收集到三個扭蛋，雖然天氣很熱，但還是堅持繼續走，雖然路跑的距離不長，但是走完還是很有成就感！

除了動漫吸引小朋友之外，路跑活動結束後還可以近距離跟YOYO家族的哥哥姐姐一起帶動跳，互動拍照，因此一路上可以看到許多家長推著娃娃車，努力的往終點的方向前進，這場路跑活動吸引了眾多親子一起參與。

此次路跑活動由體育館出發，沿途會經過兩個堤頂步道，主辦單位希望藉由這次的活動路徑規劃，讓參與的民眾能追溯昔日水田景象，欣賞六家庄東興水圳，也期盼透過舉行類似的體育活動，鼓勵更多人加入健身、樂活的行列。

小朋友正遵循工作人員的指示扭蛋。記者陳斯穎／攝影
小朋友正遵循工作人員的指示扭蛋。記者陳斯穎／攝影
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2018香港航空扭蛋路跑，參加的民眾都穿著主辦方發的T恤以及後揹束口袋往終點方向...
2018香港航空扭蛋路跑，參加的民眾都穿著主辦方發的T恤以及後揹束口袋往終點方向前進。記者陳斯穎／攝影
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許多家長帶著小朋友一起參加扭蛋路跑。記者陳斯穎／攝影
許多家長帶著小朋友一起參加扭蛋路跑。記者陳斯穎／攝影
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路跑體育香港
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