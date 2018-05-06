桃園客家桐花野餐派對音樂齊聲鳴樹下野餐趣

2018-05-06 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市政府客家事務局今天下午在龍潭甘家堡舉辦「桐花野餐派對」，局長蔣絜安和來賓宣布派對開始，只見報名的家庭親友團拿出事先準備好的餐具、美美的桌布、布偶、花卉等在綠地襯托下，讓派對不但有美食，景緻更是美不勝收。

客家局局長蔣絜安表示，野餐是近年來最熱門的活動之一，為鼓勵民眾走入山林，欣賞桐花之美，客家局連續3年舉辦桐花野餐派對和競賽，口碑也不斷累積，今年野餐布置比賽報名踴躍，4月20日中午開放報名，2分鐘內隨即秒殺額滿。

「桐花野餐派對」延續去年模式，策劃人聲樂團比賽、野餐佈置比賽、小農市集及街頭藝人表演等，結合野餐、桐花、音樂及客家元素，創新而且有質感，活動型態更多元吸引更多年輕人及家庭共同參與。

蔣絜安說，去年廣受好評的大型HAKKA PICNIC入口意象，今年結合桐（童）話元素再升級，營造具樂園氛圍的休憩空間。此外，表演團體邀請到曾入圍金曲獎的米莎及曾仲瑋、6組人聲樂團及2018客家流行音樂節優勝歌手登台演出。另有在地的小農市集展售及街頭藝人表演，讓民眾在桐花樹下一邊野餐，一邊欣賞音樂，享受最悠閒愜意的午後時光。

5月13日母親節，在楊梅保甲古道、東森山林桐花步道有賞桐健行，1000個名額已經秒殺，報名未成功的民眾也歡迎一同前往健行賞桐，在最浪漫的桐花季節，與母親及家人攜手暢遊在桐花步道上，度過最幸福美好的早晨。