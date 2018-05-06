親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

影／男孩用推車刮賓士車 車主：不索賠但這樣的行為不對

桃園客家桐花野餐派對音樂齊聲鳴樹下野餐趣

2018-05-06 19:48聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市政府客家事務局今天下午在龍潭甘家堡舉辦「桐花野餐派對」，局長蔣絜安和來賓宣布派對開始，只見報名的家庭親友團拿出事先準備好的餐具、美美的桌布、布偶、花卉等在綠地襯托下，讓派對不但有美食，景緻更是美不勝收。

客家局局長蔣絜安表示，野餐是近年來最熱門的活動之一，為鼓勵民眾走入山林，欣賞桐花之美，客家局連續3年舉辦桐花野餐派對和競賽，口碑也不斷累積，今年野餐布置比賽報名踴躍，4月20日中午開放報名，2分鐘內隨即秒殺額滿。

「桐花野餐派對」延續去年模式，策劃人聲樂團比賽、野餐佈置比賽、小農市集及街頭藝人表演等，結合野餐、桐花、音樂及客家元素，創新而且有質感，活動型態更多元吸引更多年輕人及家庭共同參與。

蔣絜安說，去年廣受好評的大型HAKKA PICNIC入口意象，今年結合桐（童）話元素再升級，營造具樂園氛圍的休憩空間。此外，表演團體邀請到曾入圍金曲獎的米莎及曾仲瑋、6組人聲樂團及2018客家流行音樂節優勝歌手登台演出。另有在地的小農市集展售及街頭藝人表演，讓民眾在桐花樹下一邊野餐，一邊欣賞音樂，享受最悠閒愜意的午後時光。

5月13日母親節，在楊梅保甲古道、東森山林桐花步道有賞桐健行，1000個名額已經秒殺，報名未成功的民眾也歡迎一同前往健行賞桐，在最浪漫的桐花季節，與母親及家人攜手暢遊在桐花步道上，度過最幸福美好的早晨。

客家局今年還規畫5座全新的桐花地景藝術：客文館的「桐花美好列車」及「桐話樂園」、三坑鐵馬道入口處的涼亭「漫慢」、十一指古道的「桐心盪漾」、楊梅火車站的「桐花彩繪公車」，民眾在賞桐之際，也可欣賞到精心製作的桐花地景藝術作品，更多活動訊息請至官網(http://www.tyt.989.com.tw/)查詢。

桃園市長鄭文燦（站者左5）也到場頒獎。記者鄭國樑／攝影
桃園市長鄭文燦（站者左5）也到場頒獎。記者鄭國樑／攝影
分享
野餐派對可以發揮美學布置美麗吸睛的餐區。圖／桃園市客家事務局提供
野餐派對可以發揮美學布置美麗吸睛的餐區。圖／桃園市客家事務局提供
分享
桐花是布置野餐派對不能缺少的元素。圖／桃園市客家事務局提供
桐花是布置野餐派對不能缺少的元素。圖／桃園市客家事務局提供
分享
除了布置野餐空間，不少參加者也盛裝出席。記者鄭國樑／攝影
除了布置野餐空間，不少參加者也盛裝出席。記者鄭國樑／攝影
分享

桐花野餐街頭藝人
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

腦瘤嬤子逝孫障力抗厄運 女兒：媽獲模範母親實至名歸

2018-05-06 13:52

苗栗客家桐花婚禮浪漫登場 66對新人相吻「永結桐心」

2018-05-06 12:39

桃園大樹林文化巡禮 明華園登台慶媽祖聖誕

2018-05-06 12:12

守法2段式左轉 烏龍燈號讓機車動彈不得

2018-05-06 08:04

100名乳癌媽媽妝水水走秀 開心：活著真好

2018-05-06 07:36

苗縣親子公園 設計走海洋風

2018-05-05 23:31

竹縣桐花祭 邀你過客庄生活

2018-05-05 23:27

空難撿回一命 建築師變茶博士

2018-05-05 23:25

口足畫家聯展 「不要看失去的」

2018-05-05 23:23

細說辨天池 重溫大樹林風華

2018-05-05 23:18

鄭文燦聽見民意 桃捷棕線地下化有譜

2018-05-05 23:17

公益狗娃娃滯銷 憨兒自責 霸氣館長：我全收了

2018-05-05 23:14

病人沒錢買奶粉 護理師「現擠240cc母乳」幫餵奶

2018-05-05 20:51

苗栗將出現3樓高八爪魚大滑梯 議會後方變身親子公園

2018-05-05 20:50

綠營布局竹市議員參選 早安這招拚知名度

2018-05-05 19:50

桃捷棕線高架化引反彈 鄭文燦：評估市區路段地下化

2018-05-05 19:17

中平商圈慶佛誕踩街 浴佛送好禮

2018-05-05 17:38

母親節義賣娃娃滯銷 憨兒急「是不是自己做的不夠好」

2018-05-05 17:29

台灣國際口足畫家聯展在竹東 5月有9天畫家現場揮毫

2018-05-05 17:24

竹縣桐花祭市集爆人潮 免費換汽球棉花糖桐花餐

2018-05-05 12:43
看更多

熱門文章

囂張！外國人不滿她擋路 竟踢翻六旬婦行李還飆髒話

2018-05-06 10:46

公益狗娃娃滯銷 憨兒自責 霸氣館長：我全收了

2018-05-05 23:14

神轎起火！北港媽祖出巡炮場炸轎 兩轎伕燒傷

2018-05-06 01:16

快來！薪水上看70K 桃園捷運招募127名新血

2018-05-06 16:14

苗栗將出現3樓高八爪魚大滑梯 議會後方變身親子公園

2018-05-05 20:50

台東長泳民眾熱情簇擁 馬英九回贈馬式幽默

2018-05-06 10:59

守法2段式左轉 烏龍燈號讓機車動彈不得

2018-05-06 08:04

認識第3天自曝罹紅斑性狼瘡 暖醫抱得美人歸

2018-05-05 20:48

北港媽祖遶境動員百人掃炮屑 一天清出30噸

2018-05-06 09:56

北市內科交通求解 警方這6項建議獲採納實施

2018-05-06 08:47

苗栗客家桐花婚禮浪漫登場 66對新人相吻「永結桐心」

2018-05-06 12:39

病人沒錢買奶粉 護理師「現擠240cc母乳」幫餵奶

2018-05-05 20:51

美翻了！峨眉十二寮地景藝術 成打卡勝地

2018-05-05 22:37

外籍人士罵婦人比中指 北捷表示：對行動不便者應禮讓

2018-05-06 15:27

連續發生破窗竊案 巿民怪總統到台中警力空虛

2018-05-06 11:05

嘉義市「二通」再造20年無起色 找50店家說故事尋榮景

2018-05-06 09:11

男護老婦反被老外罵髒話羞辱 捷警：男子不排除提告

2018-05-06 16:09

「台灣好多夜市」新住民畫出台灣印象

2018-05-06 12:38

捷運東湖支線 1800戶連署反對

2018-05-06 00:02

林右昌取消「市民有約」 謝立功復辦：周三見

2018-05-06 12:21

空難撿回一命 建築師變茶博士

2018-05-05 23:25

找尋藍海 退役空軍士官轉行做冷凍空調維修

2018-05-06 10:11

長濱馬拉松 千餘選手金剛山下迎稻浪海浪

2018-05-06 13:53

肝基：西部沿海、東部山區C肝病仍盛行！

2018-05-06 00:29

影／深澳海天光雕步道今晚點燈 光彩奪目吸睛

2018-05-05 20:56

盼了10年 南迴鄉親「終於等到這天」

2018-05-05 22:57

100名乳癌媽媽妝水水走秀 開心：活著真好

2018-05-06 07:36

時力扎根南台推4人參選議員 今首辦大型募款餐會

2018-05-05 21:12

這位里長把老弱里民安置在家 又免費供餐

2018-05-05 21:03

超跑車隊到育幼院慷慨解囊20萬元 並載小孩兜風

2018-05-06 17:39

台中外埔彩繪稻田 看得到虎爸虎媽可愛身影

2018-05-06 10:42

促進北投溫泉產業發展 北市府拓寬行義路山區道路

2018-05-06 09:34

網傳台中停水範圍擴大 台水澄清

2018-05-05 23:18

彰化台語文園區 總統揭牌

2018-05-05 23:30

腦瘤嬤子逝孫障力抗厄運 女兒：媽獲模範母親實至名歸

2018-05-06 13:52

影／50歲大叔「亞果出任務」跨世代救援家扶受虐兒

2018-05-06 13:21

鄭文燦聽見民意 桃捷棕線地下化有譜

2018-05-05 23:17

超越血緣的愛 寄養家庭招募趕不及需求

2018-05-06 12:41

苗縣親子公園 設計走海洋風

2018-05-05 23:31

旱象嚴峻如何度過 水雉生態園區這麼說

2018-05-06 15:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top