8歲82歲也可以救生 慧行盃救生游泳賽蔚為風潮

2018-05-06 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



台灣慧行志工救生游泳協會主辦，苗栗縣竹南鎮公所、中港溪游泳協會、竹南鎮立游泳館協辦第12屆「慧行盃全國救生游泳錦標賽」，今天在竹南運動公園游泳館舉辦，16隊、271人參加，最小8歲、最長82歲，他們水上救生能力都一把罩。

總統蔡英文特致賀電：「至盼藉由此項賽事，踐履向下扎根理念，推展基礎自救訓練，珍惜永續生命價值，攜手迎向健康活力之祥和社會。」

苗栗縣副縣長鄧桂菊、縣議員謝文禓等人到場致意，台灣慧行志工救生游泳協會理事長劉雪筠回憶，協會2007年開始舉辦救生競賽，社會普遍不熟悉，協會甚至贈送團體機票吸引參加，規模一年比一年大，更可喜是10歲以下選手，有16人賽，80歲以上6人，顯示救生教育向下扎根，也漸受銀髮族認同。

今天開幕典禮，一群12歲左右的救生小天使操演的「救生示範表演」揭開序幕，主辦單位頒發「長青獎」給台中市82歲選手江秋田、李啟賢，兩人還是同一天生日；「幼吾幼獎」頒給8歲陳熙紫，鼓勵她從小參加救生游泳競賽。

另外，新竹縣水上救生協會有66人參賽，獲頒「最大參賽團體獎」5000元，新竹縣水上救生協會將獎金捐回主辦單位，希望救生游泳錦標賽持續舉辦。