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100名乳癌媽媽妝水水走秀 開心：活著真好

2018-05-06 07:36聯合報 記者張裕珍╱即時報導

部分乳癌患者容易因身體因素感到自卑，桃園市圓夢愛心關懷協會為鼓勵乳癌病友活出自信，昨邀100名罹癌婦女參與夢想舞台活動，替她們安排妝髮、換上禮服，下午分批在桃園區青溪公園登台，媽媽們換上亮麗新裝無不開心綻放笑容，大方自信地踏上舞台走秀，有人興奮地說「活著的感覺真好」。

桃園市圓夢愛心關懷協會去年成立，每月都舉辦愛心善行活動，理事長謝慧謹說，5月因應母親節到來，為讓癌症媽媽都能圓夢，昨天打造夢想舞台讓媽媽們站上舞台，同時也安排音樂、舞蹈與魔術等多元表演，邀大家開心過節。

在溫馨樂聲中，換上美麗禮服的百名媽媽們分批登台走秀，有的開心向台下觀眾揮手獻吻，也有的媽媽雖然感覺羞澀，但仍努力秀出自信一面，隨著現場轉換為動感音樂，媽媽們也在台上舞動身體，化身「最佳女主角」炒熱氣氛。

台灣乳房重建協會第二屆理事長羅麗容高齡81歲，昨也率領「俏女郎舞團」表演肚皮舞，展現罹癌重建後的自信與活力，羅麗容說，26年前發現罹患乳癌、割除左乳，每回洗澡看見自己殘缺的身體都相當沮喪，17年前進行乳房重建手術，找回自信，也鼓勵病友們能多嘗試不同事物，轉換低落情緒。

58歲的許瑜珊過去曾罹患舌癌，當時從事語文正音教學的她，為此還得了憂鬱症，好不容易戰勝癌症，去年又發現第二個癌症乳癌找上門，她說，去年進行多次標靶、化療，現在手腳時有痛感，但她仍自勉努力面對，才能走過低潮。

「告訴自己，信念很重要！」37歲的賴靜茹說，自己因體質緣故，本就是乳癌高危險群，但為了照顧孩子疏於檢查，在2年前準備懷第二胎時，檢查時才發現罹患乳癌第三期，她坦言「很難過，為什麼會是我」，許多人生計畫停擺，但她仍積極治療逐漸復原，現在定期追蹤回診，很開心穿上禮服秀出自我。

協會理事長謝慧謹說，為獻上最誠摯的母親節祝福，協會安排免費妝髮，也直接將身上的禮服送給參與走秀的媽媽們，今天也特別準備3層蛋糕開心過節。

百名罹患乳癌的媽媽昨天受邀到桃園區青溪公園換上禮服走秀，個個神情自信相當興奮。記...
百名罹患乳癌的媽媽昨天受邀到桃園區青溪公園換上禮服走秀，個個神情自信相當興奮。記者張裕珍／攝影
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百名罹患乳癌的媽媽昨天受邀到桃園區青溪公園換上禮服走秀，個個神情自信相當興奮。記...
百名罹患乳癌的媽媽昨天受邀到桃園區青溪公園換上禮服走秀，個個神情自信相當興奮。記者張裕珍／攝影
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百名罹患乳癌的媽媽昨天受邀到桃園區青溪公園換上禮服走秀，個個神情自信相當興奮。記...
百名罹患乳癌的媽媽昨天受邀到桃園區青溪公園換上禮服走秀，個個神情自信相當興奮。記者張裕珍／攝影
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百名罹患乳癌的媽媽昨天受邀到桃園區青溪公園換上禮服走秀，個個神情自信相當興奮。記者張裕珍／攝影
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百名罹患乳癌的媽媽昨天受邀到桃園區青溪公園換上禮服走秀，個個神情自信相當興奮。記...
百名罹患乳癌的媽媽昨天受邀到桃園區青溪公園換上禮服走秀，個個神情自信相當興奮。記者張裕珍／攝影
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百名罹患乳癌的媽媽昨天受邀到桃園區青溪公園換上禮服走秀，個個神情自信相當興奮。記...
百名罹患乳癌的媽媽昨天受邀到桃園區青溪公園換上禮服走秀，個個神情自信相當興奮。記者張裕珍／攝影
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81歲羅麗容（右）與58歲許瑜珊（左）都是乳癌病友，昨天都換上美麗禮服，秀出自信...
81歲羅麗容（右）與58歲許瑜珊（左）都是乳癌病友，昨天都換上美麗禮服，秀出自信自我。記者張裕珍／攝影
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百名罹患乳癌的媽媽昨天受邀到桃園區青溪公園換上禮服走秀，個個神情自信相當興奮。記...
百名罹患乳癌的媽媽昨天受邀到桃園區青溪公園換上禮服走秀，個個神情自信相當興奮。記者張裕珍／攝影
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百名罹患乳癌的媽媽昨天受邀到桃園區青溪公園換上禮服走秀，個個神情自信相當興奮。記者張裕珍／攝影
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百名罹患乳癌的媽媽昨天受邀到桃園區青溪公園換上禮服走秀，個個神情自信相當興奮。記者張裕珍／攝影
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百名罹患乳癌的媽媽昨天受邀到桃園區青溪公園換上禮服走秀，個個神情自信相當興奮。記者張裕珍／攝影
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乳癌癌症母親節
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