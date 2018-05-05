公益狗娃娃滯銷 憨兒自責 霸氣館長：我全收了

2018-05-05 23:14 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園仁友愛心家園為籌募新建家園經費，今年母親節前夕特別準備2000組的百元義賣狗娃娃，從三月底開賣到前天，只賣出300隻，讓憨兒和園方相當著急，館長陳之漢稍晚透過媒體得知訊息後，立刻致電仁友愛心家園購買全部娃娃，並於臉書表示「我全收了，日後提供活動送出」，此舉引讓仁友愛心家園直喊「太感動了，真的很謝謝館長」。

仁友愛心家園表示，仁友家園土地租約將於110年到期，地主確定不再續約，家園被迫搬遷。為讓憨兒不再流落街頭，開始進行「重建仁友新家園」計畫，新家園完工後，將可照顧96位心智障礙者，目前雖在桃園新屋區購置適合土地，但重建經費卻需要5900萬，若無法順利籌措，憨兒的家園仍遙遙無期。

為了籌募重建家園經費，此次趁母親節推出義賣商品，包括憨兒手作玫瑰花、汪寶貝娃娃、熊寶貝娃娃。仁友表示，起初推出2000隻汪寶貝娃娃，但截止到前天竟然只賣出300隻，1700多隻汪寶貝堆在家園，讓不少憨兒焦急「是不是自己做得不夠好」。

媒體消息一出，館長陳之漢晚間透過同事致電仁友愛心家園，洽詢目前還剩多少隻，並直接表示「我全部包下來」，讓仁友相當感激，憨兒也相當開心自己的汪寶貝終於賣完。