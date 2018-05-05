桃捷棕線高架化引反彈 鄭文燦：評估市區路段地下化

2018-05-05 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市政府欲新建捷運棕線，前後歷經7年，計畫可行性研究報告本月1日終獲行政院核定，但棕線規畫走高架，引發地方反彈恐影響交通與商家生計，近日全體桃園市議員也完成連署，要求市府向中央爭取改走地下，以利地方發展。

對此，市長鄭文燦今天表示，捷運棕線是北桃之間主幹道，由於棕線進入桃園火車站必須採地下化方式進場，為了龜山都市發展需要，市府決定將以「市區路段地下化」為綜合規畫優先方案，讓棕線由縣府時代的「高架、單軌」，轉型為「地下（市區段）、輕軌」捷運系統，以利配合桃園火車站三鐵共構地下車站的設計，。

鄭文燦表示，已責成捷運工程局盡速將「捷運棕線綜合規畫案」上網招標，並要求以「市區路段地下化」為優先方案、將行政院函示意見納入綜合規畫評估，市府會盡力向中央爭取支持，力求明年核定綜合規畫，於核定後7年讓棕線通車。

桃園捷運棕線可行性研究報告3月初獲國發會審核通過，行政院於本月1日核定，由於預計採高架化施作，近日引發龜山萬壽路居民反彈，沿線商家掛布條直指棕線捷運將成為高架接駁車「並非捷運」，也憂心生意下滑，堅決反對。

市議員林正峰、議長邱奕勝、副議長李曉鐘也發起議員連署，經奔走一個月，獲得全數議員不分黨派、區域簽名支持；林正峰認為，桃園捷運綠線都能喊停改採地下化，捷運棕線也應汲取民意，改採「桃園火車站到龜山嶺頂路段採地下化；嶺頂到迴龍路段採高架化」方案施工。

捷運工程局長陳文德說，「桃園捷運棕線可行性研究」於100年11月30日啟動，當時縣府時代委託的可行性研究，考量自償率、經營比、輸運量、施工工期與施工期間台1線交通衝擊等因素，在升格前的102年10月18日期末報告第二次審查會，確定以「高架、單軌」兩原則推動棕線，並送可行性報告交交通部審查。

陳說，該案是在103年2月24日由吳志揚縣長核定高架單軌方案，以及其後經縣議會公文同意才送交交通部，因此市府為求盡速通過可行性報告，以原案繼續爭取核定，在審查過程當中，因交通部考量國內並無單軌捷運系統規範以及實例，而且輕軌捷運系統在國內已逐漸成熟，因此請市府將計畫調整為「全線高架輕軌」捷運系統。