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濱海低碳環境教育中心通過認證 邀民眾體驗環境教育

2018-05-04 18:59聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

今日「濱海低碳環境教育中心」舉行揭牌儀式，此設施3月時通過行政院環保署審查認證，是新竹市政府機關第一處提供優質環境教育的設施場所。環教中心兼具環保科技與教育學習的環教場域，分為多個展區，每一區都有不同的主題意涵，藉由課程設計，讓各年齡層參訪者都能體驗環境教育。

新竹市長林智堅表示，市府團隊致力讓新竹市成為永續宜居的環保家園，為了提供優質的環境教育，新竹市訂定了長期目標，希望輔導轄內具備環境特色地點，從培養環境教育人員開始，透過實質的輔導與協助，達到8年內至少有8處以上的環境教育設施場所。

環保局長江盛任指出，環教中心的「低碳」是指焚化廠以廢熱、汽電共生回收發電，北側的看海公園將設置棚架式太陽光電發電系統，而南側的香山區也將規劃為西海岸離岸風力發電機組的重要基地，未來風力、太陽能發電設施完成後，將設計低碳環境教育課程，讓民眾體驗，成為北台灣低碳環境教育的重要場所。

市府近來串連新竹左岸、漁人碼頭、17公里海岸線，成為「微笑水岸」休憩親水藍帶，新竹市濱海低碳環境教育中心作為日後綠能生態的中樞，未來民眾可騎乘自行車，欣賞「河、港、海」親水藍帶的美麗風景，以及綿延27公里的生態長廊。

新竹市濱海低碳環境教育中心外觀。圖／新竹市政府提供
新竹市濱海低碳環境教育中心外觀。圖／新竹市政府提供
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環保局長江盛任(中間左一)、環訓所長李健育(中間右一)與合作夥伴共同揭牌。圖／新...
環保局長江盛任(中間左一)、環訓所長李健育(中間右一)與合作夥伴共同揭牌。圖／新竹市政府提供
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漁人碼頭林智堅
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