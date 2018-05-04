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拔管風波延燒：只有校董作主，哪來校園民主？

包豪氏集團 中壢大江購物義賣服飾商品

2018-05-04 16:22聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市中壢大江購物中心，今天起到6日，連續3天在購物中心4樓顧客服務中心前廣場，舉辦包豪氏集團2018年全台巡迴第一場公益義賣活動，集團號召旗下Superdry、Tough等各式服務商品品牌，以390元起義賣，所得全數捐贈財團法人桃園市路得啟智學園。

bauhaus包豪氏集團全台巡迴義賣，第一站特別選在中壢大江購物中心揭開序幕，集結集團下知名品牌包括：Superdry、Tough、Salad、Amenpapa、80/20等提供各式服飾商品，商品超低價390元起義賣。

包豪氏集團義賣活動，邀請中壢大江購物中心營運二部經理蔡孟亨、bauhaus包豪氏集團採購副經理Greta、桃園市社會局副局長劉思遠、路得啟智學園董事長邱家淮，為全台巡迴義賣系列活動揭開序幕。

中壢大江經理孟亨表示，有感社會慈善機構募款不容易，繼去年中壢大江舉辦「一星衣益　讓愛傳遞」活動，讓消費者不只可以購得超值商品，結帳金額還可以作為善款發揮效益，捐贈在地需要幫助的族群。今年與包豪氏集團攜手合作，在母親節檔前夕一起做公益，為弱勢朋友盡心力。

包豪氏集團盼透過品牌力量，凝聚民眾的愛心及關懷，以實際行動「立即的、直接的」給予財團法人桃園市路得啟智學園實質的幫助，讓學園的身心障礙者及他們的家庭都能得到妥善的照護。

財團法人路得啟智學園，提供18歲以上身心障礙者學習居家生活技能，社會適應及基本工作技能等，也提供庇護工場及社區化就業服務等，並且擴及服務對象的家庭，給予適時的協助，讓身心障礙者與家庭系統都可以完整地受到照顧。

為了延續機構精神與使命，啟智學園與中壢大江購物中心及包豪氏集團攜手做公益，將於5月6日下午5點舉辦捐贈儀式，義賣所得全數捐贈給路得啟智學園。

桃園中壢大江購物中心今天起到5月6日，在商場舉辦包豪氏集團2018年全台巡迴第一...
桃園中壢大江購物中心今天起到5月6日，在商場舉辦包豪氏集團2018年全台巡迴第一場公益義賣。包豪氏提供旗下品牌服飾商品，以超低價390元起義賣，6日下午舉行義賣所得捐贈儀式。記者張弘昌／攝影
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桃園中壢大江購物中心今天起到5月6日，在商場舉辦包豪氏集團2018年全台巡迴第一...
桃園中壢大江購物中心今天起到5月6日，在商場舉辦包豪氏集團2018年全台巡迴第一場公益義賣。包豪氏提供旗下品牌服飾商品，以超低價390元起義賣，6日下午舉行義賣所得捐贈儀式。記者張弘昌／攝影
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桃園中壢大江購物中心今天起到5月6日，在商場舉辦包豪氏集團2018年全台巡迴第一...
桃園中壢大江購物中心今天起到5月6日，在商場舉辦包豪氏集團2018年全台巡迴第一場公益義賣。包豪氏提供旗下品牌服飾商品，以超低價390元起義賣，6日下午舉行義賣所得捐贈儀式。記者張弘昌／攝影
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