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吉元信和停播民視新聞台 苗縣府希望NCC盡快協調

2018-05-04 16:21聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

TBC台灣寬頻旗下的苗栗縣吉元、信和有線電視今天凌晨零時起停止播送第53台民視新聞台頻道，苗栗縣府指出，全縣約有10萬收視戶受到影響，縣府請國家通訊傳播委員會（NCC）依權責妥善處置，依法審酌後續裁處作為，並期盼NCC能盡快協調，以維護閱聽大眾收視權益。

吉元、信和有線電視第53台民視新聞台頻道停播，業者以跑馬及文字說明該頻道播出期限已屆滿，為避免侵權，暫時無法提供訊號，頻道變更申請由主管機關核中，若想收視同屬性的新聞頻道，推薦轉至第90台三立財經新聞台。

縣府指出，基本頻道上下架依法須NCC許可，吉元、信和有線電視與民間全民電視股份有限公司歷經多次協商，今年4月30日在NCC調處會議決定延長臨時授權至5月3日止，但昨晚12點前雙方就授權條件或延長臨時授權還是未達成共識，吉元、信和因而以避免侵權為由，停止播送第53台民視新聞台。

縣府強調，為維護民眾收視權益，今年1月29日就已發函NCC表達希望雙方優先考量收視戶收視習慣及保障消費者權益，由於此案影響縣內所有有線電視收視戶，希望NCC依權責妥善處置，期盼盡快協調，以維護收視戶收視權益。

吉元、信和有線電視第53台民視新聞台頻道停播，業者以跑馬及文字說明該頻道播出期限...
吉元、信和有線電視第53台民視新聞台頻道停播，業者以跑馬及文字說明該頻道播出期限已屆滿，為避免侵權，暫時無法提供訊號。記者黃瑞典／攝影
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