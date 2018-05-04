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南桃園民視斷訊 鄭文燦：不該犧牲消費者權益

2018-05-04 14:39聯合報 記者張裕珍╱即時報導

TBC台灣寬頻旗下南桃園有線電視與民視新聞台雖經NCC多次調處，但因授權條件未能達成共識，今凌晨零時起，停播第53台民視新聞台；南桃園收視戶約25萬戶受影響，市長鄭文燦早上受訪表示，商業歸商業，收視戶要保持穩定收視權，才是最佳方案，不該因為商業糾紛犧牲消費者權益，認為應採臨時授權方式因應，也希望NCC糾正直到業者改善為止。

市府新聞處長張惇涵表示，頻道上下架審議雖屬NCC權責，但市府基於維護市民收視權益立場，已分別於今年1月26日、5月3日函向NCC表達意見，基本頻道異動雖屬商業行為，但仍應依法報請NCC許可後方可進行，市府也請NCC綜合考量「市場競爭」、「消費者收視習慣」、「閱聽權益保護」、「公共利益」等原則充分審酌。

張惇涵強調，TBC台灣寬頻旗下包含南桃園公司在內，共5間有線電視系統，此次斷訊，全國有逾75萬戶收視戶收到影響，範圍遍及桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市，雖然系統經營業者與頻道商之間的商業談判，係屬市場機制，但相關系統經營業者的上下架爭議並非僅止於TBC台灣寬頻集團，市府將請NCC持續依權責妥善處置，依法審酌後續裁處作為，並期盼NCC能盡快協調。

TBC台灣寬頻旗下南桃園有線電視與民視新聞台雖經NCC多次調處，但因授權條件未能...
TBC台灣寬頻旗下南桃園有線電視與民視新聞台雖經NCC多次調處，但因授權條件未能達成共識，今凌晨零時起，停播第53台民視新聞台；南桃園收視戶約25萬戶受影響，市長鄭文燦早上受訪表示，商業歸商業，收視戶要保持穩定收視權，才是最佳方案。記者張裕珍／攝影
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NCC鄭文燦
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