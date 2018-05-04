親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

觸身球血淚史：合法暴力，值得嗎？

小英的手伸進教育部？ 從520就任總統第一天就開始

影／桃園國民運動中心今開幕 15天內免費體驗

2018-05-04 12:55聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園首座運動中心「桃園國民運動中心」今天熱鬧開幕，嶄新場館設置6大核心運動設施，吸引眾多人潮入內參觀，市長鄭文燦說，桃園國民運動中心由經驗豐富的救國團營運，他要求「服務不輸雙北，收費低於雙北」，即日起15天試營運可免費體驗各項設施與課程，歡迎市民揪團來運動。

桃園國民運動中心費時2年打造完成，地下2層、地上5層建物坐落桃園區三民路與中山東路口，場館內有溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、羽球場、桌球場、綜合球場6大設施，5樓側還有高8公尺的半戶外攀岩場，別具特色。

市府體育局今天早上10點在綜合球場舉行開幕儀式，市長鄭文燦、體育署副署長王水文與中國青年救國團主任葛永光、SBL桃園璞園球星吳岱豪、簡浩與陳堅恩等人參與，儀式開始前也安排1分鐘全場替平鎮大火殉職消防員默哀。

市長鄭文燦說，感謝體育署補助部分經費，首座桃園運動中心終於啟用，是桃園推動國民運動中心與體育園區的重要里程碑，該中心為OT案委外經營，今年預計桃園南平、中壢國民運動中心也要陸續完工啟用。

備受地方期待的桃園國民運動中心終於啟用，一早湧入眾多人潮參觀、免費體驗，5樓的半戶外攀岩場高8公尺，一側有安全防護網，76歲老翁楊火生搶頭香玩起攀岩，他體力不錯一步步爬到4公尺高，還開心揮手，相當興奮。

桃園國民運動中心嶄新亮相，除了6大運動核心設施，還有飛輪教室、親子遊戲區、運動傷害防護室、社區教室、棋弈閱覽區，一樓的游泳池則有25公尺標準泳池，配有3名救生員，還有兒童池、SPA水療池、烤箱蒸氣室等設施。

體育局長夏金興說，今天起至5月18日為期15天試營運期間，民眾可免費體驗各項設施與課程，為維持使用品質，人數採時段管制，試營運之後19日至21日則會閉館整修，針對使用者反饋項目進行調整，5月22日起正式營運。

桃園國民運動中心試營運開放時間，開幕日及周末假日（5/4、5/5、5/6、5/12、5/13）開放時間為早上8點到晚上8點，平日（5/7-5/11、5/14-18）開放時間則為中午12點起到晚上8點，5月22日則於當天早上6點起正式營運。

另，試營運期間使用規則游泳池採現場排隊，到達人數上限進行管制，每1小時50分清場一次，每場次結束前30分鐘不再開放入場；健身房採現場排隊，到達人數上限進行管制，每1小時30分清場一次，詳情可搜尋臉書「桃園市桃園國民運動中心」。

桃園國民運動中心一樓的游泳池則有25公尺標準泳池，配有3名救生員，還有兒童池、S...
桃園國民運動中心一樓的游泳池則有25公尺標準泳池，配有3名救生員，還有兒童池、SPA水療池、烤箱蒸氣室等設施。記者張裕珍／攝影
分享
市府體育局今天早上10點在綜合球場舉行開幕儀式，市長鄭文燦、體育署副署長王水文與...
市府體育局今天早上10點在綜合球場舉行開幕儀式，市長鄭文燦、體育署副署長王水文與中國青年救國團主任葛永光等人參與。記者張裕珍／攝影
分享
桃園國民運動中心嶄新亮相。記者張裕珍／攝影
桃園國民運動中心嶄新亮相。記者張裕珍／攝影
分享
桃園國民運動中心嶄新亮相，除了6大運動核心設施，還有飛輪教室、親子遊戲區、運動傷...
桃園國民運動中心嶄新亮相，除了6大運動核心設施，還有飛輪教室、親子遊戲區、運動傷害防護室、社區教室、棋弈閱覽區，一樓的游泳池則有25公尺標準泳池，配有3名救生員，還有兒童池、SPA水療池、烤箱蒸氣室等設施。記者張裕珍／攝影
分享
桃園國民運動中心一樓的游泳池則有25公尺標準泳池，配有3名救生員，還有兒童池、S...
桃園國民運動中心一樓的游泳池則有25公尺標準泳池，配有3名救生員，還有兒童池、SPA水療池、烤箱蒸氣室等設施。記者張裕珍／攝影
分享
璞園球星吳岱豪、簡浩與陳堅恩等人今天也參與開幕儀式。記者張裕珍／攝影
璞園球星吳岱豪、簡浩與陳堅恩等人今天也參與開幕儀式。記者張裕珍／攝影
分享
桃園國民運動中心嶄新亮相，除了6大運動核心設施，還有飛輪教室、親子遊戲區、運動傷...
桃園國民運動中心嶄新亮相，除了6大運動核心設施，還有飛輪教室、親子遊戲區、運動傷害防護室、社區教室、棋弈閱覽區，一樓的游泳池則有25公尺標準泳池，配有3名救生員，還有兒童池、SPA水療池、烤箱蒸氣室等設施。記者張裕珍／攝影
分享
桃園國民運動中心今天開幕，吸引眾多市民參觀體驗。記者張裕珍／攝影
桃園國民運動中心今天開幕，吸引眾多市民參觀體驗。記者張裕珍／攝影
分享
桃園國民運動中心今天開幕，吸引眾多市民參觀體驗。記者張裕珍／攝影
桃園國民運動中心今天開幕，吸引眾多市民參觀體驗。記者張裕珍／攝影
分享
桃園國民運動中心嶄新亮相，吸引民眾參觀體驗。記者張裕珍／攝影
桃園國民運動中心嶄新亮相，吸引民眾參觀體驗。記者張裕珍／攝影
分享
桃園國民運動中心嶄新亮相，除了6大運動核心設施，還有飛輪教室、親子遊戲區、運動傷...
桃園國民運動中心嶄新亮相，除了6大運動核心設施，還有飛輪教室、親子遊戲區、運動傷害防護室、社區教室、棋弈閱覽區，一樓的游泳池則有25公尺標準泳池，配有3名救生員，還有兒童池、SPA水療池、烤箱蒸氣室等設施。記者張裕珍／攝影
分享
桃園國民運動中心嶄新亮相，除了6大運動核心設施，還有飛輪教室、親子遊戲區、運動傷...
桃園國民運動中心嶄新亮相，除了6大運動核心設施，還有飛輪教室、親子遊戲區、運動傷害防護室、社區教室、棋弈閱覽區，一樓的游泳池則有25公尺標準泳池，配有3名救生員，還有兒童池、SPA水療池、烤箱蒸氣室等設施。記者張裕珍／攝影
分享
市府體育局今天早上10點在綜合球場舉行開幕儀式，市長鄭文燦、體育署副署長王水文與...
市府體育局今天早上10點在綜合球場舉行開幕儀式，市長鄭文燦、體育署副署長王水文與中國青年救國團主任葛永光、璞園球星吳岱豪等人參與，儀式開始前也安排1分鐘全場替平鎮大火殉職消防員默哀。記者張裕珍／攝影
分享
5樓的半戶外攀岩場高8公尺，一側有安全防護網。記者張裕珍／攝影
5樓的半戶外攀岩場高8公尺，一側有安全防護網。記者張裕珍／攝影
分享
76歲老翁楊火生搶頭香玩起攀岩，他體力不錯一步步爬到4公尺高，還開心揮手，相當興...
76歲老翁楊火生搶頭香玩起攀岩，他體力不錯一步步爬到4公尺高，還開心揮手，相當興奮。記者張裕珍／攝影
分享

體育鄭文燦救國團
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

苑裡西濱快「半套匝道」惹民怨 公路總局允諾改善

2018-05-03 09:37

深澳電廠環評案9日再攻防 桃園、宜蘭都沒受邀出席

2018-05-03 00:01

將藝術帶進偏鄉 新古典舞團邀尖石孩童觀賞兒童劇

2018-05-04 09:43

中原高材生不當上班族 非洲教縫布衛生棉

2018-05-04 00:06

影／台電補助 通霄人工魚礁將完工

2018-05-03 23:56

桃園霞雲教育基地 移交年餘未活化

2018-05-03 23:45

工廠危儲 苗栗議員要求建檔

2018-05-03 23:32

敬鵬大火效應 議員要求苗栗工廠危儲建檔確保安全

2018-05-03 21:06

影╱讓魚群有個家 苗縣斥資5000萬投放21座鋼鐵礁

2018-05-03 18:17

慘！騎車經3大要命路段 被砂石車噴成「人體彩繪」

2018-05-03 18:08

遭吸毒母棄養丟醫院 無血親寄養家庭給他滿滿的愛

2018-05-03 17:59

桃復興羅浮溫泉被疑假溫泉 桃市府：是正港的！

2018-05-03 15:27

埔頂公園花海美景 賞花期確定延長

2018-05-03 14:53

敬鵬工廠火災 平鎮淨水場加強水質檢測穩定供水安全

2018-05-03 14:53

興仁花園夜市慈善周年慶 好康大放送

2018-05-03 10:33
看更多

熱門文章

台中5日大停水區域擴大？水公司出面闢謠

2018-05-03 19:22

養白鼻心8年被查獲 動保所責付主人續養至終老

2018-05-03 14:55

「中和租屋如地獄」 網友批狗屎垃圾是必備街景

2018-05-03 13:47

台中為何將停水41小時？ 台水董事長在臉書說明

2018-05-04 07:22

影╱基隆孝二路封路施工42天 網友轟「封城」市府急改

2018-05-03 19:23

北港媽祖出巡明登場 百年藝陣超熱鬧

2018-05-03 20:44

慘！騎車經3大要命路段 被砂石車噴成「人體彩繪」

2018-05-03 18:08

夜市小販行大愛 促免費安葬甘苦人法案通過

2018-05-03 14:59

台南佳佳西旅店將歇業 遭控沒給錢還辱罵街頭藝人

2018-05-03 14:52

桃復興羅浮溫泉被疑假溫泉 桃市府：是正港的！

2018-05-03 15:27

影／不用電的老玩具 讓電玩世代的高中生玩瘋了

2018-05-04 00:09

祭鐵腕！ 高美濕地美堤路攤販違建拆除了

2018-05-03 17:46

常挨批沒半條 北市總算有捷運路線入前瞻

2018-05-03 21:46

南市保生大帝遶完媽祖登場 交管更不易警頭大

2018-05-03 18:50

聖母瑪利亞遇上媽祖？「問神達人」建議一起大遶境

2018-05-03 19:24

蔡總統：推動社會住宅不容易 「但我有堅定的決心」

2018-05-03 20:24

田尾今晚「送肉粽」 甘澍宮提醒信徒被誤為主辦單位

2018-05-03 16:48

蔡英文讚豐原社宅 「跟我住的同一等級」

2018-05-03 14:58

彰縣農業技術團師傅不夠派遣 續招成員有忙不完工作

2018-05-03 21:43

影／半世紀國光客運站拆了！基隆前後站十月將消失

2018-05-04 10:20

敬鵬大火效應 議員要求苗栗工廠危儲建檔確保安全

2018-05-03 21:06

這次消息是真的！中部6縣市萬安演習日期確定了

2018-05-03 16:39

年底選舉前的人口保衛戰 新埤鄉目前再度衝破萬人

2018-05-03 16:22

埔頂公園花海美景 賞花期確定延長

2018-05-03 14:53

和農藥殘留說掰掰 芒果的生物製劑利器將問市

2018-05-04 07:15

231人考取導遊領隊證照 考照達人系主任出撇步衝刺

2018-05-03 16:54

空姐變身有機農婦 常被親友問「妳瘋了？」

2018-05-04 10:40

蔡英文讚豐原社宅「跟我住的同一等級」

2018-05-03 17:24

萬大線納前瞻是拉抬選情？ 朱立倫：對新北好就歡迎

2018-05-03 15:41

斗六市長選舉 林聖爵與林慧如「雙林對決」

2018-05-03 17:24

影／桃園國民運動中心今開幕 15天內免費體驗

2018-05-04 12:55

影／台產西瓜名叫「黛安娜」 竟跟黛妃香消玉殞有關係

2018-05-04 11:00

反對深澳電廠提案過門檻 謝立功：等政府給個交代

2018-05-03 17:25

帶動高跟鞋教堂商機 福義軒蛋捲月中進駐

2018-05-04 09:21

1280元定期票若遭扣款 可查交易紀錄反映退款

2018-05-03 17:49

想在全台最大劇場工作嗎？衛武營招募領航員

2018-05-03 14:25

斷水20天忍無可忍 六龜居民高喊抗議

2018-05-03 13:58

慶祝母親節 媽媽搭高捷可免費體檢、按摩

2018-05-03 15:28

台北市二殯闢第2條聯外道路 限非靈車進出

2018-05-04 09:26

揭神祕面紗 金門大膽島7月開放

2018-05-03 23:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top