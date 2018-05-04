影／桃園國民運動中心今開幕 15天內免費體驗

2018-05-04 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園首座運動中心「桃園國民運動中心」今天熱鬧開幕，嶄新場館設置6大核心運動設施，吸引眾多人潮入內參觀，市長鄭文燦說，桃園國民運動中心由經驗豐富的救國團營運，他要求「服務不輸雙北，收費低於雙北」，即日起15天試營運可免費體驗各項設施與課程，歡迎市民揪團來運動。

桃園國民運動中心費時2年打造完成，地下2層、地上5層建物坐落桃園區三民路與中山東路口，場館內有溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、羽球場、桌球場、綜合球場6大設施，5樓側還有高8公尺的半戶外攀岩場，別具特色。

市府體育局今天早上10點在綜合球場舉行開幕儀式，市長鄭文燦、體育署副署長王水文與中國青年救國團主任葛永光、SBL桃園璞園球星吳岱豪、簡浩與陳堅恩等人參與，儀式開始前也安排1分鐘全場替平鎮大火殉職消防員默哀。

市長鄭文燦說，感謝體育署補助部分經費，首座桃園運動中心終於啟用，是桃園推動國民運動中心與體育園區的重要里程碑，該中心為OT案委外經營，今年預計桃園南平、中壢國民運動中心也要陸續完工啟用。

備受地方期待的桃園國民運動中心終於啟用，一早湧入眾多人潮參觀、免費體驗，5樓的半戶外攀岩場高8公尺，一側有安全防護網，76歲老翁楊火生搶頭香玩起攀岩，他體力不錯一步步爬到4公尺高，還開心揮手，相當興奮。

桃園國民運動中心嶄新亮相，除了6大運動核心設施，還有飛輪教室、親子遊戲區、運動傷害防護室、社區教室、棋弈閱覽區，一樓的游泳池則有25公尺標準泳池，配有3名救生員，還有兒童池、SPA水療池、烤箱蒸氣室等設施。

體育局長夏金興說，今天起至5月18日為期15天試營運期間，民眾可免費體驗各項設施與課程，為維持使用品質，人數採時段管制，試營運之後19日至21日則會閉館整修，針對使用者反饋項目進行調整，5月22日起正式營運。

桃園國民運動中心試營運開放時間，開幕日及周末假日（5/4、5/5、5/6、5/12、5/13）開放時間為早上8點到晚上8點，平日（5/7-5/11、5/14-18）開放時間則為中午12點起到晚上8點，5月22日則於當天早上6點起正式營運。