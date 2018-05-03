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讓魚群有個家 苗栗縣斥資5000萬投放21座鋼鐵礁

2018-05-03 18:17聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣政府獲台電補助1.5億元辦理人工魚礁投放，第一期預計投放21座，工程即將完成，縣府上午在通霄漁港說明成果；縣府農業處表示未來將繼續執行第二、三期魚礁投放，藉此改造漁場，讓沿海漁業資源生生不息。

農業處指出，受到過去拖網不當作業及過度捕撈影響，導致生態失衡，加上未經處理的工業、家庭廢水汙染，沿海漁業資源逐漸枯竭，台灣西部近海多為緩和平坦的陸棚，不利魚類棲息，因此規畫以投放人工魚礁方式改造漁場，豐富海底生態環境。

這次在通霄外海投放人工魚礁的地點為白沙屯到新埔間的「白新人工魚礁禁漁區」，採用長寬各10公尺、高5公尺的鋼鐵礁，總數有21座，目前已投放12座，第一期投放作業經費共4290萬元。

縣府今天在通霄漁港開記者會說明成果，苗栗縣長徐耀昌農委會漁業署長黃鴻燕、台電中部施工處長湯榮清、議員劉寶玲、通霄鎮代理鎮長潘志明及地方民代、區漁會人員到場，會中播放人工魚礁製作及投放過程，工程單位並將魚礁模型呈送給徐縣長。

徐耀昌感謝台電的支持，也期盼藉由投放人工魚礁與魚苗放流等保育措施，改造苗栗縣沿海漁場，促使衰退的漁業資源能早日復甦。

黃鴻燕指出，人工魚礁的種類很多，包括電桿礁、軍艦礁、鋼鐵礁等，政府致力加強漁業資源保育，目前全台已有88處人工魚礁投放區，現在也期盼透過科學手段掌握漁業資源訊息，藉以有效控制漁船作業數量，讓海洋資源永續。

陳錦俊表示，沿岸漁業發展已由以往獵捕式型態，進入放牧的栽培式漁業型態，鋼鐵礁可防範各類拖網漁船侵入並改造漁場，加強漁業資源復育。

苗栗縣政府在通霄外海「白新人工魚礁禁漁區」投放的鋼鐵礁，每座長寬各10公尺、高5...
苗栗縣政府在通霄外海「白新人工魚礁禁漁區」投放的鋼鐵礁，每座長寬各10公尺、高5公尺，在新竹南寮組裝海運。圖／苗栗縣政府
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苗栗縣政府在通霄外海「白新人工魚礁禁漁區」投放的鋼鐵礁模型。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府在通霄外海「白新人工魚礁禁漁區」投放的鋼鐵礁模型。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣政府在通霄外海「白新人工魚礁禁漁區」投放鋼鐵礁，第一期工程即將完成，今天上...
苗栗縣政府在通霄外海「白新人工魚礁禁漁區」投放鋼鐵礁，第一期工程即將完成，今天上午在通霄漁港說明成果，工程單位將鋼鐵礁模型呈送給縣長徐耀昌。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣政府在通霄外海「白新人工魚礁禁漁區」投放鋼鐵礁。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府在通霄外海「白新人工魚礁禁漁區」投放鋼鐵礁。圖／苗栗縣政府提供
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台電徐耀昌農委會

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