讓魚群有個家 苗栗縣斥資5000萬投放21座鋼鐵礁

2018-05-03 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣政府獲台電補助1.5億元辦理人工魚礁投放，第一期預計投放21座，工程即將完成，縣府上午在通霄漁港說明成果；縣府農業處表示未來將繼續執行第二、三期魚礁投放，藉此改造漁場，讓沿海漁業資源生生不息。

農業處指出，受到過去拖網不當作業及過度捕撈影響，導致生態失衡，加上未經處理的工業、家庭廢水汙染，沿海漁業資源逐漸枯竭，台灣西部近海多為緩和平坦的陸棚，不利魚類棲息，因此規畫以投放人工魚礁方式改造漁場，豐富海底生態環境。

這次在通霄外海投放人工魚礁的地點為白沙屯到新埔間的「白新人工魚礁禁漁區」，採用長寬各10公尺、高5公尺的鋼鐵礁，總數有21座，目前已投放12座，第一期投放作業經費共4290萬元。

縣府今天在通霄漁港開記者會說明成果，苗栗縣長徐耀昌、農委會漁業署長黃鴻燕、台電中部施工處長湯榮清、議員劉寶玲、通霄鎮代理鎮長潘志明及地方民代、區漁會人員到場，會中播放人工魚礁製作及投放過程，工程單位並將魚礁模型呈送給徐縣長。

徐耀昌感謝台電的支持，也期盼藉由投放人工魚礁與魚苗放流等保育措施，改造苗栗縣沿海漁場，促使衰退的漁業資源能早日復甦。

黃鴻燕指出，人工魚礁的種類很多，包括電桿礁、軍艦礁、鋼鐵礁等，政府致力加強漁業資源保育，目前全台已有88處人工魚礁投放區，現在也期盼透過科學手段掌握漁業資源訊息，藉以有效控制漁船作業數量，讓海洋資源永續。