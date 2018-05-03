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火山噴發太傷人 島國萬那杜決定永久撤島

穿「愛台灣」T恤被客訴政治立場強烈 導遊超傻眼

影╱中壢仁海宮捐165萬元 撫恤家屬與重傷消防員復健

2018-05-03 16:46聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

敬鵬桃園平鎮工廠大火奪走5名消防員的性命，引起各界震驚，舉國上下同表哀悼。中壢仁海宮董事會為感念救災中犧牲性命、為社會無我奉獻的消防隊員，決議捐款165萬元慰問金，以向英勇的消防弟兄們致上最崇高的敬意。

中壢仁海宮董事長李合鑑、副董事長王介禧表示，敬鵬大火奪走了5名消防弟兄年輕的生命，讓所有民眾同感哀傷，為悼念5名英勇的消防員因救災而犧牲性命，仁海宮經董事會通過，捐助每位殉職的消防隊員30萬元撫慰金。另外重傷住院昏迷、受傷的消防隊員分別捐助10萬元、5萬元撫慰金，捐款總金額共165萬元。

中壢仁海宮董事會今天先後到醫院探視、中壢殯儀館靈堂上香弔唁並慰問家屬。李合鑑說，中壢仁海宮謹守觀音媽祖慈悲為懷的精神，長期對於社會公益不遺餘力，每有重大災害也都在第一時間捐助善款提供救災。

2016年新屋大火奪走6名消防隊員生命，仁海宮有感於桃園市消防器材設備的不足，當時也捐助50萬元交由桃園市政府添購消防設備，這次又再度看到消防弟兄們英勇救災而犧牲生命令人百般不捨，因此捐助165萬元撫慰金，以代表為守護全民生命財產安全的消防弟兄致上崇高敬意。

中壢仁海宮是地方信仰重地。記者鄭國樑／攝影
中壢仁海宮是地方信仰重地。記者鄭國樑／攝影
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家屬對仁海宮的慰問表示謝意也難掩失去至親的悲傷。記者鄭國樑／攝影
家屬對仁海宮的慰問表示謝意也難掩失去至親的悲傷。記者鄭國樑／攝影
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中壢仁海宮董事會慰問殉職消防隊員家屬。記者鄭國樑／攝影
中壢仁海宮董事會慰問殉職消防隊員家屬。記者鄭國樑／攝影
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中壢仁海宮董事長李合鑑慰問家屬，也表達不捨。記者鄭國樑／攝影
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消防員捐款

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