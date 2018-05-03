影╱中壢仁海宮捐165萬元 撫恤家屬與重傷消防員復健

2018-05-03 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



敬鵬桃園平鎮工廠大火奪走5名消防員的性命，引起各界震驚，舉國上下同表哀悼。中壢仁海宮董事會為感念救災中犧牲性命、為社會無我奉獻的消防隊員，決議捐款165萬元慰問金，以向英勇的消防弟兄們致上最崇高的敬意。

中壢仁海宮董事長李合鑑、副董事長王介禧表示，敬鵬大火奪走了5名消防弟兄年輕的生命，讓所有民眾同感哀傷，為悼念5名英勇的消防員因救災而犧牲性命，仁海宮經董事會通過，捐助每位殉職的消防隊員30萬元撫慰金。另外重傷住院昏迷、受傷的消防隊員分別捐助10萬元、5萬元撫慰金，捐款總金額共165萬元。

中壢仁海宮董事會今天先後到醫院探視、中壢殯儀館靈堂上香弔唁並慰問家屬。李合鑑說，中壢仁海宮謹守觀音媽祖慈悲為懷的精神，長期對於社會公益不遺餘力，每有重大災害也都在第一時間捐助善款提供救災。