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華山攜手蛋糕鋪 母親節前夕伴貧弱母子DIY蛋糕

2018-05-03 16:38聯合報 記者張裕珍╱即時報導

86歲楊姓老婦單親扶養6名子女到大，無奈接連3名子女病故、2名子女下落不明，年事已高的她與四十多歲、罹有中度精障的小兒子相依為命，家境清苦，華山基金會應母親節即將到來，今天特別與在地「香草蛋糕舖」帶著繪有老婦Q版圖樣的蛋糕到家中，邀請母子倆一起DIY擺放水果與巧克力，甜蜜過節。

華山基金會桃園市站長高昀琪說，楊姓老婦高齡86歲，與丈夫育有6名子女，但丈夫於壯年即病逝，楊婦為母則強，靠著裁縫手藝拉拔孩子長大，但命運多舛，5名子女相繼病逝或失聯，現與中度精障的小兒子住在桃園區相依為命。

楊姓老婦與兒子為列冊中低收入戶，由於母子倆沒有工作能力，平時生活簡樸清苦，仰賴政府補助與善心協助，華山則從6年前展開服務，提供物資協助、關懷訪視，為了幫老婦過母親節，今天特別與業者合作，親自送上蛋糕祝福。

高昀琪說，今天在慈文里長錡春發與志工等人協助下，帶著香草蛋糕鋪自製的母親節蛋糕訪視母子倆，為讓兩人留下開心回憶，也準備了巧克力和水果陪母子倆一起DIY，華山更準備一本「母愛寫真集」，祝福楊奶奶母親節快樂，

為讓更多孤老受到關懷，「香草蛋糕舖」即日起推出「美味與關懷相伴 讓幸福更滿」活動，只要民眾到桃園市民族路193號店面購買母親節輕乳酪蛋糕一條299元就捐出20%，做為華山失能、失智、失依長輩服務經費，更可將蛋糕轉贈華山孤老，為弱勢長者獻上關懷，活動將至5月底截止。

華山基金會應母親節即將到來，今天特別與在地「香草蛋糕舖」帶著繪有老婦Q版圖樣的蛋...
華山基金會應母親節即將到來，今天特別與在地「香草蛋糕舖」帶著繪有老婦Q版圖樣的蛋糕到家中，邀請86歲楊姓老婦（前排中）與兒子一起DIY擺放水果與巧克力，甜蜜過節。圖／華山基金會提供
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華山基金會應母親節即將到來，今天特別與在地「香草蛋糕舖」帶著繪有老婦Q版圖樣的蛋...
華山基金會應母親節即將到來，今天特別與在地「香草蛋糕舖」帶著繪有老婦Q版圖樣的蛋糕到家中，邀請86歲楊姓老婦（前排中）與兒子一起DIY擺放水果與巧克力，甜蜜過節。圖／華山基金會提供
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母親節巧克力

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