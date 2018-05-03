華山攜手蛋糕鋪 母親節前夕伴貧弱母子DIY蛋糕

2018-05-03 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



86歲楊姓老婦單親扶養6名子女到大，無奈接連3名子女病故、2名子女下落不明，年事已高的她與四十多歲、罹有中度精障的小兒子相依為命，家境清苦，華山基金會應母親節即將到來，今天特別與在地「香草蛋糕舖」帶著繪有老婦Q版圖樣的蛋糕到家中，邀請母子倆一起DIY擺放水果與巧克力，甜蜜過節。

華山基金會桃園市站長高昀琪說，楊姓老婦高齡86歲，與丈夫育有6名子女，但丈夫於壯年即病逝，楊婦為母則強，靠著裁縫手藝拉拔孩子長大，但命運多舛，5名子女相繼病逝或失聯，現與中度精障的小兒子住在桃園區相依為命。

楊姓老婦與兒子為列冊中低收入戶，由於母子倆沒有工作能力，平時生活簡樸清苦，仰賴政府補助與善心協助，華山則從6年前展開服務，提供物資協助、關懷訪視，為了幫老婦過母親節，今天特別與業者合作，親自送上蛋糕祝福。

高昀琪說，今天在慈文里長錡春發與志工等人協助下，帶著香草蛋糕鋪自製的母親節蛋糕訪視母子倆，為讓兩人留下開心回憶，也準備了巧克力和水果陪母子倆一起DIY，華山更準備一本「母愛寫真集」，祝福楊奶奶母親節快樂，